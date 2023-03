Casi la mitad de los vendedores del mercadillo del Zaidín amenazan con no montar este sábado en la nueva ubicación

A dos días del estreno de la nueva ubicación del mercadillo del Zaidín, la polémica está servida. Casi la mitad de los vendedores (60 de unos 150) ha secundado un recurso judicial que pide paralizar el traslado, previsto para este sábado 18 de marzo, y ahora amenazan con no montar sus puestos si se produce el cambio. El motivo que alegan: la seguridad.

El Ayuntamiento de Granada sigue adelante con el traslado y la empresa de mantenimiento lleva ya varios días acondicionando la zona como se habían comprometido con los vecinos y señalando en el pavimento la distribución de los 152 puestos que se prevé se ubiquen en la calle Baden Powell, entre el Carrefour y el río. La concejal de Movilidad, Raquel Ruz, explicó a este periódico que pese al recurso judicial el traslado sigue adelante porque es la mejor opción de sitio por ubicación y espacio dado el peligro que había en calle Torre de la Pólvora ante cualquier emergencia para el acceso de los vehículos de ambulancias y bomberos y el perjuicio además para vecinos por el ruido y la cercanía a las viviendas. Ahora, las viviendas más cercanas quedarán a más de 100 metros y el espacio alrededor será un parque, por lo que las molestias ciudadanas serán mínimas.

Y precisamente esa seguridad es la que alegan ahora los vendedores para no aceptar la nueva ubicación. Antonio Granizo, vendedor afectado que ha secundado el recurso contencioso, dice que "nadie" se ha sentado con ellos para determinar la nueva zona. En realidad, es potestad municipal decidir la ubicación del mercadillo, cosa que ha hecho con el apoyo de los grupos políticos en la última comisión especial de mercadillos, donde tuvo en cuenta las alegaciones vecinales, que también exigieron mejoras en la zona del parque.

Según este vendedor, no se oponen al traslado pero con condiciones de seguridad. "Hay solo una entrada y una salida y a los lados queda el río y un parque pero con el poco espacio que han calculado para los vehículos, primero ni entran y segundo evitan que se pueda evacuar por las traseras", argumenta. "Si pasa algo no pueden entrar vehículos de emergencias ni se puede evacuar. Nos han dejado 6x5 metros y la mayoría de los vehículos ni entran para descargar", por lo que han decidido "no montar" si no hay contactos en las próximas horas y se da alguna solución.

La medida de no montar se dejará a libre elección del vendedor ya que no todos han secundado el recurso, por lo que dejan opción a que "cada uno haga lo que quiera, pero pediremos solidaridad con los compañeros". "Vivimos de esto 152 familias y no queremos molestar pero sí queremos poder trabajar", dice.

Respecto a la seguridad en la actual ubicación, ellos dicen que era mayor porque había una calle libre y vías de escape laterales porque los puestos estaban más separados. El problema en Baden Powell, dicen, es que al ser un espacio más reducido los puestos estarán pegados con los vehículos justo detrás y no permitirán ese movimiento. "No nos negamos al cambio pero queremos que se adecúe a nuestras necesidades porque ahora los vehículos más normales tienen 5,45 metros con las puertas cerradas y no entran. Además, dicen que tener el río tan cerca sería un peligro por si un día de aire "se vuela" mercancía o alguna prenda.

El tema del río ya ha sido previsto por el Ayuntamiento, que va a reforzar la limpieza tras la queja también de ecologistas y vecinos por si se caen bolsas u otros materiales durante su celebración.

Con todo, en el plano diseñado por el Ayuntamiento se especifica la leyenda de que "tanto la distribución de los puestos como la numeración son solo orientativos, quedando de manera definitiva una vez realizado el replanteo in-situ". Pero estos comerciantes dicen que no van a probar este sábado porque ya solo con ver los números saben que no entran.

Según este vendedor, ellos consideran buenas otras opciones de traslado como la zona del Forum, junto al Parque Tico Medina, o a espacio del PTS. Ahora, esperan la reacción municipal para dar solución al asunto.

Traslado tras 14 años de "provisionalidad" y diferentes estudios

Desde el Ayuntamiento se asegura que no son todos los vendedores que se niegan al cambio y se sigue adelante con el traslado comprometido además tras más de 14 años de "provisionalidad" en la actual ubicación y el perjuicio causado a los vecinos, que cada sábado ven como se instala el mercadillo en las puertas de sus casas dejando desde la mañana hasta primera hora de la tarde inutilizado el espacio y los accesos.

La capital ha estudiado en los últimos meses diferentes ubicaciones y finalmente se decidió esta por ser la que más cumplía las condiciones de espacio sin afectar a vecinos. Además, se defiende que tiene mejor acceso y más vecinos, incluso de Armilla, pueden acudir al mercadillo cada sábado.

Este tema ha trascendido también a la política y esta semana Cs censuraba que no se escuchara al colectivo de vendedores y pedía la paralización del traslado hasta no tener consenso. El partido propone la Avenida de la Ciencia, junto a la zona del Forum, como ubicación con "suficiente anchura, buena comunicación y a una distancia adecuada de los núcleos residenciales".