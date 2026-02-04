El impacto de la borrasca en las comarcas del Norte de la provincia no ha sido tan acusado. Pero el agua que ha caído en las semanas anteriores, así como la que ha descargado en las últimas horas ha ablandado aún más el terreno y ha sido el problema con el que se han encontrado la alcaldesa de Cúllar, Ana Belén Martínez, y su concejal de Servicios, Gloria Cañadas, atrapadas por el barro con una furgoneta municipal y que han tenido que ser rescatadas por un agricultor. "Ha sido un susto, una aventura", comentaba la regidora de la localidad, adscrita al PSOE.

Según el relato de la alcaldesa, "hemos ido a los anejos para ver la situación coordinados con Guardia Civil y Policía Local". En concreto se trataba de comprobar el estado de los caminos y de las ramblas para facilitar la labor y las salidas en caso de que algún vecino de los diferentes núcleos que componen el municipio de Cúllar tuviera que abandonar su casa por una urgencia médica, como sucedió en la DANA de octubre de 2024. "Nuestro miedo era que alguien que tuviera problemas no pudiera desplazarse", explica Martínez.

La alcaldesa y su concejal se dirigían hacia el núcleo de Las Vertientes, ya casi en el límite con la provincia de Almería, en un camino que va hacia Venta Quemada el anejo aislado de Tarifa. "Cuando hemos llegado a la depuradora y nos hemos quedado atascadas con por el barro. Ha empezado a patinar la rueda, no íbamos ni para adelante ni para atrás, y al final se ha cruzado la furgoneta", de gran tamaño y vehículo municipal del Ayuntamiento de Cúllar. Al poco de dar el aviso ha llegado un vecino con un tractor y ha sacado al vehículo del barrizal.

La situación "no ha sido grave" en este municipio del Norte de Granada. Eso sí, de modo preventivo, y para evitar problemas, la Guardia Civil había cortado los accesos a Venta Quemada y a un barrio aislado del núcleo de Pulpite, a los que se accede a través de ramblas, y donde ya hubo problemas de riadas durante la DANA de octubre de 2024. "Tenemos en el limite con Almería el Puerto del Contador. Nuestro miedo era que desde ese punto entre municipios lloviese con fuerza, ya que de ahí el agua pasa por Cúllar", explica la alcaldesa.

Este fue el motivo por el que la DANA de 2024 golpeó con fuerza el municipio norteño. Martínez recuerda que aquello "fue más desagradable", ya que en aquel momento "hubo más incidencias y atenciones". Por todo ello, ya ayer, tanto las administraciones más grandes, así como el Ayuntamiento cullero "tomaron medidas".