El vídeo del 'streamer' de Granada y el terremoto en Santa Fe en directo

Los humanos somos así. Hay un terremoto que evidentemente ha notado todo el que anduviera por el Área Metropolitana de Granada (salvo los que estuvieran metidos en una burbuja antisísmica) pero llamamos en seguida o damos la alerta a los que ya están alertados. En la casa gigante de las redes no falta el que no dé su particular visión o tire de memes. Los hay incluso que estaban en directo y han grabado en vídeo el temblor de tierra.

Es el caso del streamer Testu Bell al que el terremoto de más de 4 grados de intensidad con epicentro en Santa Fe le ha pillado echando una partida para mostrarla en vídeo a sus seguidores.

Este gamer ha puesto en su Twitter el vídeo en el que no muy originalmente no pasa de decir "un terremoto, illo, loco, loco..." y al final coge a su perro.

En el vídeo también se le ve diciendo "otra vez". Y es que la casualidad o las horas extra de este streamer han hecho que el terremoto de principios de diciembre que ya fue muy fuerte también le pillara en mitad de una partida.

Cuando estás en stream y hay un terremoto en Granada, de locos como se mueve todo. — Testu Bell 🐢 (@testubell) December 2, 2020

No ha sido el único que estaba grabándose en vídeo. Otro joven estaba explicando un vídeo de ciencias, cuando al final se ha quedado sin palabras. La gracia es que estaba hablando de mirar alrededor y los objetos o las cosas que se mueven...