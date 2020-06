El viejo hospital Clínico de Granada se queda sin pacientes por coronavirus

Se convirtió en uno de los símbolos, de los hechos más significativos de la lucha sin cuartel contra el coronavirus en Granada. La reapertura del viejo hospital Clínico San Cecilio volvía a darle actividad en unas circunstancias dramáticas, y puso más de relieve aún el drama que se estaba viviendo. Ahora, dos meses y una semana después de recibir a sus primeros pacientes por Covid-19, el antiguo hospital se ha quedado libre de infectados por el patógeno.

El pasado jueves, los médicos del hospital San Cecilio entregaron el alta al último paciente con coronavirus que quedaba en el centro recuperándose de los efectos de la enfermedad, según han confirmado fuentes sanitarias a esta redacción, cuya identidad no ha trascendido. De esta forma se cerraban 67 días de actividad con pacientes de baja complejidad que no necesitaban UCI, si no cuidados de enfermería. Un día especial en que se cerraba el ala derecha, la última que quedaba con pacientes Covid en el viejo centro hospitalario de la Avenida de Madrid.

El viejo Clínico se empezó a habilitar para recibir a pacientes con coronavirus apenas una semana después de que se decretara el estado de alarma a nivel nacional, ante la previsión del aumento de casos de SARS-Cov-2, que en ese momento estaba en una progresión exponencial al alza, y que alcanzó su pico a finales de ese mismo mes de marzo.

Fue precisamente el día 29 cuando los primeros pacientes fueron derivados desde el San Cecilio del PTS hasta esta el viejo edificio, que funcionaba para cirugía de Alta Resolución para el Virgen de las Nieves. En varias ocasiones, la Unidad Militar de Emergencias se pasó en varias ocasiones por el recinto para desinfectarlo en profundidad. Eran los días más oscuros.

El antiguo Clínico fue el pulmón que alivió la situación de los hospitales granadinos. Se habían ganado 48 camas extra, una por cada ala de la segunda planta del antiguo Clínico. En todo este periodo de pandemia, por el hospital han pasado algo más de un centenar de pacientes con Covid-19, que fueron atendidos por personal del San Cecilio del PTS y que ha contado con refuerzos de personal sanitario de atención primaria, algunos procedentes del Hospital de Alta Resolución de Loja.

El plan de contingencia, además, contemplaba la habilitación de hasta tres plantas más, aunque nunca llegaron a abrirse ni a utilizarse, al igual que sucedió con el 'hotel medicalizado' Abades o el hospital de campaña de Fermasa, en Armilla. No hizo falta. Ni siquiera la segunda planta llegó a estar alguna vez ocupada al cien por cien, según fuentes sanitarias.

Esta segunda planta se queda cerrada pero disponible para volver a funcionar ante un hipotético rebrote, según estas mismas fuentes, que confirman que, además, quedaría habilitada para recibir nuevos pacientes en menos 24 horas.

De momento, y a la espera del parte de hoy de la Junta de Andalucía, quedan 16 personas ingresadas en los hospitales de la provincia de Granada, de las cuales 6 son pacientes UCI. Todos los encamados en régimen ordinario pero en circuito Covid se reparten de forma equilibrada entre el San Cecilio del PTS y el Virgen de las Nieves, mientras que los UCI se dividen entre estos dos complejos y el hospital de Motril.