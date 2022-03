Los vinos con mejores puntuaciones... ¿son los mejores?

La industria del vino en España es vasta, grande, diversa. Y hay muchos vinos con gran calidad que no necesitan la validación de un paladar internacional para triunfar en el mercado. Ejemplos sobran.

La desesperación histérica de parte de algunas firmas por llegar a puntuaciones altas en concursos nacionales e internacionales donde compiten miles de vinos o en guías de vinos de reconocida trayectoria podría ser una cuestión egocéntrica, pero sin lugar a dudas es más bien un tema económico.

Sacas buenos puntos, vende más en el mercado que busques. Y ciertamente las exportaciones de vino aumentan, pero sería una visión muy reducida pensar que el posicionamiento del vino español es producto de las puntuaciones. Resulta hasta infantil esa conclusión.

El vino español se ha posicionado en el mundo como resultado de diversos factores que hacen que hoy los consumidores mundiales lo elijan. Voy a poner palabras para no extenderme: promoción, destino, puntuaciones, enólogos famosos –muchos de ellos premiados en diversos certámenes–, sommeliers, periodistas…

Y hablando de periodistas, de guías de vinos y de los 'gurús' del vino, el más famoso mundialmente es, sin duda, el estadounidense Robert Parker. Es considerado uno de los críticos de vino más influyentes del mundo,tanto en lo que se refiere al precio que alcanzan los vinos según cómo los valore, como respecto a la influencia que tiene en la producción de vino, estimándose que hay algunos productores que 'parkerizan' su vino, es decir, lo adaptan a lo que creen el gusto de este crítico con la finalidad de obtener una alta puntuación. Parker no venía de una familia vinculada al vino, pero sí de alta posición, lo que le permitió acceder y degustar desde joven grandes vinos europeos. De hecho, sus derroteros iban por otro lado y prueba de ello es que se graduó en Historia e Historia del Arte, y luego continuó estudiando graduándose en derecho. Durante más de diez años ejerció de abogado para la entidad financiera Farm Credit Banks de Baltimore.

En 1975, comenzó a escribir una guía sobre vinos, con la pretensión de ser "abogado del consumidor", libre de los conflictos de interés que podían afectar a las opiniones de críticos de vino que se ganaban la vida vendiendo vinos. Tres años más tarde, en 1978, comenzó a publicar The Baltimore-Washington Wine Advocate, que se convertiría en The Wine Advocate en 1979. El primer ejemplar se remitió gratuitamente a listas de correos que Parker adquirió de varios vendedores de vino. Para su segundo ejemplar, en agosto de 1978, la revista tenía 600 suscriptores. Parker se dio a conocer internacionalmente cuando consideró soberbia la cosecha de Burdeos de 1982, a diferencia del resto de los críticos. Dejó el trabajo de abogado en el año 1984 para dedicarse en exclusiva a escribir sobre vino.

Jancis Mary Robinson es otra de las consideradas 'gurús' del vino. Esta británica comenzó su carrera como escritora de vinos en 1975 cuando se convirtió en editora adjunta de la revista especializada Wine & Spirit . En 1984, se convirtió en la primera persona ajena al comercio del vino en convertirse en Master of Wine, el título de experto en vinos más importante del mundo, que hoy en día solo ostentan 384 personas (de las cuales, cuatro son españoles) . Desde 1995 hasta su renuncia en 2010, trabajó como asesora de vinos de British Airways y supervisó la selección de bodegas de lujo del BA Concorde. Nombrada OBE (Oficial del Imperio Británico) en 2003, entre muchos otros premios por sus escritos, como el premio Glenfiddich Food and Drink Awards, destinados a reconocer los logros en la redacción, publicación y difusión sobre el tema de la comida y la bebida. Los premios habían sido patrocinados desde 1972 por William Grant & Sons , un destilador escocés de propiedad familiar que produce Glenfiddich, un whisky escocés de pura malta de Speyside. También fue premiada por la revista Decanter como 'Mujer del año 1999'. Y en 2016, fue nombrada Officier de l'Ordre du Mérite Agricole en Francia. Actualmente escribe una columna semanal para el Financial Times y brinda asesoramiento para la bodega de vinos de la reina Isabel II.

Las opiniones de los críticos cuentan, porque influyen en el consumidor. Al igual que las medallas ganadas en concursos internacionales que las botellas lucen orgullosas junto a la etiqueta, ya que prueba que han conseguido destacar entre miles de vinos catados a ciegas por cientos de catadores del mundo entero.

El mejor y el peor

Nada más irritante que las dicotomías. Y está es quizá la más penosa. Que quede claro. La puntuación de un vino determinado lo califica UN paladar, que según su experiencia, considera que lleva esa calificación. Por lo tanto, es una opinión. Como este artículo. Refutable, debatible, discutible. Donde nada tiene que ver el concepto de mejor o peor.

Lo repetiré hasta el hartazgo. En España no hay vinos malos, ni peores. Todos tienen un piso de calidad, incluso envidiable por grandes productores referentes mundiales.