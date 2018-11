Nuevas incidencias de Vueling dejan 'tirados' durante doce horas a pasajeros del Granada-Barcelona

El Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén ha vivido este domingo otra jornada fatídica por un motivo que ya ha traído más de un quebradero de cabeza: las incidencias de la compañía Vueling en el servicio con Barcelona. Los retrasos se deben a "motivos operacionales", alegó la compañía, en respuesta a varios usuarios -habría en torno a 200 pasajeros afectados- que durante más de doce horas han estado esperando y que incluso han perdido otros vuelos a consecuencia de esta incidencia.

Este ha sido el caso de Miguel Carrillo, un pasajero del vuelo VY2011, cuya salida era a las 8:20 horas y que a las ocho de la tarde aún esperaba noticias en el aeropuerto granadino. "Apenas nos dan información. Dicen que el avión está pero que no hay tripulación, pero la información nos la están dando desde seguridad, de forma extraoficial, porque no hay nadie de la compañía", ha explicado a Granada Hoy.

Además, muchos usuarios han denunciado que pasajeros de la misma línea que tenían vuelos posteriores a Barcelona sí que han podido volar mientras ellos siguen aún esperando. "Ahora mismo está embarcando el VY2015 que tiene salida prevista a las 19:25 horas. A las 17:55 horas salió otro vuelo con destino a Barcelona, el VY2014, que salía teóricamente cuatro horas después que nosotros", ha indicado Miguel.

“En mi caso tenía una reunión a las 13:00 horas, que he podido aplazar a mañana, pero hay gente que ha perdido temas de trabajo, vacaciones, señores mayores, niños...”, ha explicado Miguel que finalmente ya ha podido embarcar rumbo a Barcelona.

El primer retraso se ha producido en la línea que conecta la ciudad condal con Granada. Así lo exponía en Twitter Enrique López, uno de los usuarios afectados, cuyo vuelo finalmente ha aterrizado en el García Lorca con siete horas y 22 minutos de retraso.

A raíz de entonces, el resto de conexiones entre Granada y Barcelona se han visto afectadas sin que la compañía "deje nada claro" a los viajeros perjudicados.

Ana Martínez ha tildado de "desfachatez" lo ocurrido, pues además del perjuicio por los retrasos, ha perdido la conexión con otra ciudad europea que tenía que coger en la ciudad condal.

Lo mismo le ha ocurrido a Slim Kallel que está viviendo "un día terrible" en el aeródromo granadino y que incluso ha perdido el vuelo que tenía que coger a Túnez desde Barcelona.

@vueling: Thank you for the terrible day in the airport of #Granada 25.11.18. More than 10 hours delay (flight VLG2011). I missed my next flight to Tunis from Barcelone✈️😠. pic.twitter.com/BPG6juM6dp