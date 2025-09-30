¿Cómo se mueven los granadinos? La ZBE busca quitar de circulación unos 10.000 vehículos contaminantes al día

Este miércoles 1 de octubre entra en vigor la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) con la activación de las sanciones o multas. Un proyecto que, pese a su controversia, busca un objetivo claro: reducir la contaminación. Para ello el modelo que se ha elegido en el Ayuntamiento de Granada es una ZBE que se denomina extensiva y que penaliza los vehículos de fuera de Granada porque los 'censados' en la ciudad no tendrán ninguna restricción. Con la limitación que se ha puesto (solo afectará a los vehículos sin etiqueta, es decir, los gasolina anteriores a 2001 y los diésel de antes de 2006) cree Movilidad que es suficiente para tener resultados dado que el 70% del tráfico en la ciudad es de vehículos de fuera y de ellos un 10% no tienen esta etiqueta ambiental, por lo que se calcula reducir ese 10% de vehículos, unos 10.000 vehículos al día.

El hecho de sancionar solo a los de fuera se justifica también por movilidad en los datos de movimiento de población de Granada incluidos en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS). El 53,7% de los desplazamientos dentro de la ciudad se realizan a pie, el 23,5% en coche, el 21,2% en transporte público, el 0,4% en bici y el resto, 1,2% en otros medios. Con estos datos, el 44,7% de los desplazamientos diarios se realizan en vehículo motorizado, repartiéndose casi a la mitad entre vehículo privado y autobús. Además, se afianza que más de la mitad de la población en la ciudad se desplaza andando.

¿Y qué pasa con los que vienen del área metropolitana? Si la visita a Granada es por motivo obligado (principalmente trabajo, citas o colegios), el 62,4% entra a la ciudad en vehículo privado; el 28,7% lo hace en bici y a pie y el 8,9% en transporte público. Si la entrada a la ciudad es por un motivo no obligado (ocio, compras,...) el 55,3% entra a pie y en bici; el 34,7% en vehículo privado y el 10% en transporte público. Esto muestra la dependencia del vehículo privado en los movimientos de interconexión obligados en la primera corona.

Y no son pocas las entradas, pues los estudios realizados para la ZBE indican una intensidad media diaria superior a los 165.000 vehículos, siendo Armilla y Maracena las principales entradas. De esos vehículos, el 43% tienen distintivo C; el 33% el B; el 14% no tiene distintivo; el 9% son ECO y el 1% O.

Controlando el perímetro de la ZBE se detalla que el 71% de los vehículos que entran son de fuera de Granada (no empadronados) y el 29%, de Granada. Y el flujo de salida de vehículos es similar a esta proporción.

Las tres opciones estudiadas de la ZBE

Estas son las estadísticas utilizadas por Movilidad para fijar el modelo de ZBE, de las que se estudiaron tres posibles modelos: una zona de ultra bajas emisiones o cero emisiones; zona de bajas emisiones extrensiva y zona de bajas emisiones. La primera se limita a zonas puntuales de la ciudad como centros hisstóricos o barrios reduciendo la circulación al mínimo imprescindible (residentes, servicios públicos y mercancías). La segunda es un modelo compatible con ciudades medias o grandes que puede teneer un mayor impacto ambiental por altas intensidades de tráfico o condiciones geográficas. La tercera es un modelo inferior al anterior que califica así a una o varias partes específicas del municipio sin aplicar restricciones a un ámbito mayor.

Con estas tres opciones, se descartó la zona de cero emisiones ya que en Granada la contaminación afecta a toda la población, no solo a la zona central, que ya tiene además restricciones de acceso. De las otras dos, se consideró la mejor opción la extensiva en el ámbito urbano. Además, se descartó una máxima restricción ya que "el peso de la movilidad motorizada es elevado y una implantación tan severa supondría una ruptura traumática de los patrones de movilidad de la población, no siendo posible estableceer a corto plazo alternativas de movilidad, bien por incremento, maximización u optimización de servicios, bien por generación de nuevas infraestructuras, capaces de acoger el trasvase modal proveniente de las restricciones".

Por eso se acordó una ZBE por fases, buscando el equilibrio entre los objetivos ambientales y el cambio social y económico.