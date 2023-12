Cacique Medina: “La afición influye en el equipo y nos va a acompañar desde el minuto cero”

El entrenador del Granada, el uruguayo Alexander Medina, destacó que el Athletic, rival este domingo de los suyos en el Nuevo Los Cármenes, es un equipo “muy físico y con mucho gol”, y se mostró convencido de que los suyos irán “a más” a medida “que pase el tiempo y los partidos”, haciendo un llamamiento al apoyo de la afición para el partido de este domingo.

Medina reconoció en rueda de prensa que trabajaron durante la semana “con normalidad” Miguel Rubio y Gonzalo Villar y que ambos estarán “a disposición para el partido”.

No obstante, aclaró que Rubio no será titular: “Tiene que sumar minutos de entrenamiento. Le falta algún entrenamiento para poder jugar de inicio, no va a estar de inicio. Queremos darle un tiempo más para que evolucione”.

Sobre Villar y su posición en el campo, apuntó que “es un volante con buen manejo de balón que se adapta. Tiene buena conexión con primera y última línea. Jugador versátil que lo podemos aprovechar bien entre líneas. Opción diferente a lo que tenemos. Lo veo jugando por dentro”.

“Para trabajar diez días es mejor que cinco. Durante la semana acentuamos cosas positivas que dejó el partido anterior y mejoramos en otras facetas. Tocamos conceptos y posicionamientos defensivos y ofensivos, tratamos de automatizar movimientos”, comentó el uruguayo sobre la semana de trabajo.

“Estamos convencidos de que a medida que pase el tiempo y los partidos el equipo va a ir a más”, agregó el técnico antes de analizar a un Athletic que es un rival que “pasa un buen momento de forma”.

Explicó que el cuadro vasco es “un equipo muy físico y con mucho gol, con mucha intensidad y que basa el juego en su presión alta” agregando que “tiene jugadores por banda que lo están haciendo muy bien”.

“Tiene desequilibrio por izquierda, superioridad numérica por derecha y bien juego en el área y la media punta con Sancet, pero como todos los equipos tienen sus situaciones a atacar, a generar espacios por el contrario y que eso es lo que vamos a tratar de hacer”, sentenció.

“Los resultados son importantes de inicio cuando comienza un proyecto nuevo para que la gente crea y se convenza”, añadió Medina, que espera “un partido diferente al del otro día” ante el Real Madrid.

En este sentido, reconoció que no van a estar “tanto tiempo en la distancia media-baja del bloque”, sino que van a tener “otro comportamiento en altura y presión”, y que van a tratar de “jugar, atacar y tener buenas asociaciones”, esperando que sea “un partido favorable” y con la “confianza de hacer buen juego”.

“La parte mental es muy importante, que ante una situación negativa se mantenga el plan de juego claro y concreto. No perder la brújula. Nosotros brindamos tranquilidad y confianza, que crean que vamos a salir adelante”, comentó.

Afición y nombres propios

Sobre la afición, indicó que “influye en el equipo” y se mostró sin dudas de que “va a acompañar desde el minuto cero”.

“Necesitamos que el equipo contagie desde dentro a la afición. Ojalá tengamos empuje como siempre lo ha tenido el equipo como local y nosotros podamos hacer un buen partido para tener sinergia y que la afición sea el jugador número 12”, finalizó.

En torno a Bryan Zaragoza, protagonista esta semana tras haber fichado a partir del próximo verano por el Bayern Munich, el técnico aseveró que “no es poca cosa” y que es un momento “muy especial para el jugador”.

“Quedo muy feliz por él. Fichar por una gran institución a nivel deportivo y profesional es un salto muy importante. Que estos meses que le quedan sirvan para acentuar cosas positivas para seguir creciendo y sin descuidar el presente que es el Granada. Tiene mucho cariño por la institución y va a dar lo mejor para que el Granada cumpla su objetivo”, apuntó sobre Bryan.

También se refirió Cacique al mercado invernal: “Haremos un análisis más profundo cuando acabemos el día 19 el partido contra el Sevilla. Aún estamos en periodo de análisis. Me preocupa la mejora del equipo ahora mismo, el mercado no es lo que me ocupa ahora”.