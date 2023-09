García Amado: “Se va a ver semana a semana dónde juegan el Recreativo y el femenino”

El director general del Granada, Alfredo García Amado, valoró este lunes la actualidad del club en un desayuno informativo en el que trató varias temas. A continuación lo que dijo de cada uno de ellos.

Margen salarial

Todo lo que permite la Liga lo vamos a invertir en el verde. Ha quedado pequeño margen, poco, porque hemos invertido lo máximo que hemos podido.

Refuerzos

No hay una posición específica en que nos esté insistiendo el entrenador.

Plantilla

Todos los jugadores son competitivos, no deshechos. Para que haya salidas hablamos de tres partes. Weissman estuvo a punto de irse al Venecia. Si otros jugadores hubiesen salido, hubiéramos invertido ese dinero. Quiero poner en valor a nuestra plantilla. El objetivo es tratar de no descender y estamos convencidos de que lo podemos conseguir. A todo el mundo le hubiese gustado tener mejor plantilla. Mercado muy complejo este año. Muy lento, diferente y difícil.

Samu

Es un caso especial. Negociación muy dura para renovar al chico. Lo que menos trabajo fue el chico, la traba fue el entorno. En ningún momento hubo oferta firme ni conversación formal. No vamos a transigir por parámetros o comisiones fuera de mercado, prácticas y condiciones que aquí no se van a hacer. No hubo capacidad de negociar o hablar. Contexto extraño. No nos hemos sentido bien tratados, pero la gente mira por sus intereses y es egoísta. No he roto relaciones con el Atlético, pero no me ha gustado. Si te llaman, al menos igual tienes la posibilidad de pelear una cesión.

Ciudad Deportiva

La obra va bien, en los plazos proyectados, para final de temporada tiene que estar acabada. Parte de la obra que lucen menos. Tenemos un bendito problema con el femenino y el Recre. Necesitas pensar casa día. Siempre que podamos van a jugar aquí.

Partidos del Femenino y el Recreativo

Se va a ver día a día, semana a semana y viendo calendarios y horarios para tratar de compaginarlo de la mejor manera posible. Habrá momentos en que haya que buscar una instalación porque no nos dará. En octubre hay que modificar algo del césped del estadio y no se podrá jugar. Esa semana toca el Madrid femenino aquí y veremos lo que hacemos. Tenemos que mejorar cada día, el otro día la gestión del partido del Recreativo no fue la mejor posible. Si puedo evitar salir, lo voy a evitar. Abrir Los Cármenes tiene un coste, pero lo más importante es el césped.

Bryan

Maravillosa relación con nosotros. Tenemos que analizar para subir la cláusula.

Compra del club

Si yo fuese un inversor y tuviera dinero intentaría comprar el Granada. Primera, ciudad, sin deuda… es un lugar atractivo. Yo diría que no hay negociones para la compra. Interés a diario, pero de ahí a que la propiedad reciba parámetros que satisfagan a los propietarios… Tienen clarísimo que esto no se va a vender a cualquier que pasa por aquí.

Convenio a largo plazo con el Ayuntamiento

Estamos empezando a hablar, la idea es hacerlo todo lo rápido que podamos. La idea de las dos partes es tratar de agilizar al máximo la concesión a largo plazo. Con la anterior corporación había buena sintonía, pero no se llegó a cerrar. Con esta también hay buena sintonía. Todos sabemos que necesitamos una concesión a largo plazo. No pone en riesgo los fondos CVC. Hay que ir dando proyectos e iniciativas, no sólo en infraestructuras.