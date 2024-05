Antonio Puertas: “Espero que los aficionados se hayan sentido orgullosos de mí”

El atacante Antonio Puertas, que jugó este domingo ante el Celta su último partido con el Granada tras diez temporadas en el club, espera que “los aficionados” se hayan sentido “orgullosos” de él durante su periplo en la entidad.

Antonio Puertas admitió en declaraciones a los medios del club que vivió “un cúmulo de muchas emociones” al poder despedirse de la afición rojiblanca este domingo, aunque falló el penalti que le podía haber dado al Granada el empate ante el Celta.

“Con la costilla (rota) no me siento cómodo para jugar. Hablé con el entrenador por si podía salir unos minutos para despedirme de mi afición. Tuve la suerte de salir, de que me cayera ese balón y de provocar el penalti”, relató.

“Tenía que tirarlo y son cosas del destino. Quería meterlo y que todo acabara de la mejor manera posible pero el destino ha querido que ese balón fuese al larguero”, explicó.

“Aun así me voy contento de todos estos años en este equipo, hemos disfrutado muchísimo y ojalá los años que vengan el Granada siga igual de bien que cuando yo he estado aquí”, dijo Antonio Puertas, que deja el club rojiblanco con varios récords en su haber.

El almeriense quiso “dar las gracias a la afición” porque desde que llegó al filial “siempre” ha sentido “el cariño de los aficionados”.

“Espero haberles correspondido en el campo de la mejor manera y que los aficionados se hayan sentido orgullosos de mí”, finalizó Antonio Puertas.