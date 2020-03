La 'Operación Remontada' en la Copa del Rey llega a los autobuses y al Metro: "Vamos, mi Granada"

La fiebre del granadinismo ha inundado Granada y no es para menos. La ilusión por el partido del jueves en Los Cármenes, la vuelta de la semifinal del Copa del Rey entre el Granada CF y el Athletic Club, ha llegado a todos los rincones de una ciudad que se ha volcado por completo en la Operación Remontada que tendrá lugar este 5-M. A las banderas rojiblancas que ya ondean por la capital, e incluso en varios municipios de la provincia, a las que lucen en balcones junto a bufandas o a los carteles que muestran muchos comercios -el jueves cerrarán a las 19:00 horas para irse a animar al equipo- también se ha sumado el transporte público.

La tarde de este martes, comenzaba a hacerse viral a través de Twitter, el post realizado por Mari C. Noguera y no era para menos. Esta usuaria publicaba una imagen de un autobús urbano de Granada, concretamente de la línea U3, con el siguiente mensaje:

No me esperaba para nada que los buses llevasen este mensaje. ¡¡Qué ilusión me ha hecho hostias!! VAMOS MI GRANADA ⚪🔴 @GranadaCdeF#ConFuerzayConValor #eternalucha pic.twitter.com/jNUu3T4r2z