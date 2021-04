Los ingleses frenan a un Darwin Machís activo

No estaba claro que fuese titular por los problemas físicos que arrastraba en los últimos días, pero nadie quería perderse la cita y, al final, tanto él como Kenedy estuvieron en el once titular. Darwin Machís se recuperó a tiempo de formar parte de la alineación inicial del Granada en Old Trafford.

Tras firmar una destacada actuación en Valladolid el pasado domingo, gran parte de las opciones de remontada del Granada pasaban por las botas del venezolano, que inició el choque, como es habitual, partiendo desde la banda izquierda.

Desde el inicio se le vio tan voluntarioso como incapaz de crear peligro ante la siempre ordenada zaga inglesa. En ningún momento se escondió y siempre lo intentó, mas la fortaleza de los defensas del United, unida a las continuas ayudas que recibían de Fred y de Matic, desenchufaron al vinotinto.

En una de las ocasiones que pudo correr por la banda, su envío al área buscando a Soldado fue repelido por un rival, mientras que el único remate que intentó en el primer tiempo, y que a posteriori fue el único que intentó en todo el choque, también se topó con el cuerpo de un contrario.

En una de las pocas veces que se le vio aparecer por la derecha, fue objeto de falta, pero el árbitro no la señaló y sí que pitó la infracción que él cometió al tocar el balón con la mano porque pensaba que sí había señalado la falta.

Reanudación

En la segunda parte, que también disputó al completo, estuvo más activo. Al menos, encontró más opciones de meter centros al área que antes del descanso, aunque ninguno pudo ser completado a gol por sus compañeros.

El delantero suramericanc fue de Old Trafford con derrota, pero, como todos sus compañeros, con la cabeza muy alta.