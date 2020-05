David Tenorio se siente "un afortunado" por su continuidad al frente del Recreativo Granada

El entrenador del Recreativo Granada, David Tenorio, ha mostrado su enorme satisfacción por haber renovado en el cargo del filial rojiblanco, hecho que el club dio a conocer el sábado de la semana pasada. El técnico asegura que se siente afortunado por su continuidad en el cargo.

"Estoy agradecido a todos los que han ayudado a que yo sea el que ocupa un puesto de excepción que cualquiera desearía", señaló Tenorio en unas declaraciones remitidas por el Granada a los medios de comunicación.

El preparador aseguró que "me siento un representante de los cientos de entrenadores granadinos que se dedican a la formación en la base". Tras considerarse que es "un afortunado", Tenorio dejó claro que no "me han regalado nada".

Próxima campaña

Tenorio lleva ocho años en el Granada, los siete últimos ligado al primer o al segundo equipos del club rojiblanco. Es por esto que subrayó que continuar al frente del Recreativo supone una gran "responsabilidad". Al respecto explicó que dirige a jugadores jóvenes "en una etapa esencial en la formación como es el inicio del profesionalismo y la antesala de un futuro excepcional".

El preparador granadino hizo hincapié en que que se va a tratar de conformar "la mejor plantilla posible" sin alterar la filosofía del club que no es otra que, según sus palabras, la de "granadinizar y canterizar el equipo, algo que tiene unos riesgos altos". Asimismo, dijo confiar ciegamente "en los profesionales de la dirección deportiva del club que nos garantizarán la configuración más idónea adaptada a nuestras circunstancias".

"Es una responsabilidad dirigir a jugadores jóvenes en una etapa esencial en la formación como es el inicio del profesionalismo"

Tenorio también tiene claro que la próxima campaña el filial granadinista tendrá que adaptarse de forma inmediata a las "exigencias de la competición". También consideró que será vital "potenciar los activos del club y ser punto de apoyo constante a las necesidades del primer equipo manteniendo la fidelidad a la cultura del esfuerzo".

Competición dura

Tenorio, que lleva al frente del filial del Granada desde marzo del 2019, es consciente de que la Segunda División B "es una categoría extremadamente competitiva porque no hay rival pequeño".

Además, recalcó que un equipo filial como el Recreativo se ha de medir a conjuntos que "cuentan con jugadores veteranos que ya pasaron por categorías superiores".

Respecto a los rivales que tendrá el Recreativo la próxima campaña, Tenorio se mostró convencido de que "los clubes harán un esfuerzo superior en la búsqueda de presupuestos mantenidos o más altos porque habrá muchos históricos, capitales de provincia, filiales de entidades poderosos y ciudades con extrema ilusión".

Continúa la preparación

Pese a haberse dado por finalizada la liga regular en Segunda B, los jugadores del Recreativo siguen entrenando de forma individual en sus casas porque, según explicó Tenorio, "se deben al primer equipo y tienen que estar preparados para cubrir cualquier necesidad".

Además, Tenorio no descarta que a corto plazo los jugadores del filial puedan realizar algunas sesiones grupales sobre el terreno de juego y cree que "como profesionales no pueden dejar que el período transitorio o vacacional sea excesivo".