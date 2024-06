La defensa del Granada CF: la más goleada del año

Si hay algún concepto básico e universal en el fútbol, es que gana el que meta más goles que el otro. En el caso del Granada, este curso ha sido lo contrario. Un total de trece jugadores no han podido evitar que el club nazarí termine el año como el equipo más goleado de la Liga, con una media de 2'07 goles por partido. Estos trece futbolistas han sido:

Ignasi Miquel

Uno de los pilares de la defensa a pesar de todo. Su primera vuelta fue muy mala, aunque la llegada de Bruno Méndez le vino muy bien y en la segunda vuelta aumentó mucho su rendimiento y buenas acciones, dentro de la catástrofe de defensa que ha tenido el Granada este año. 34 partidos, un gol y una asistencia le avalan, y en Segunda volverá a ser importante.

Bruno Méndez

Para muchos el mejor fichaje de la temporada o al menos de invierno. Será complicado retenerle para el próximo curso en Segunda, ya que ha dado mucha solidez a un Granada que ha hecho aguas todo el año, pero algo menos desde su llegada. En sus 17 partidos, ha aportado mucha contundencia además de dos goles.

Miguel Rubio

Temporada un poco irregular del madrileño, ha sido titular muchas veces pero no indiscutible. Este curso ha disputado un total de 19 encuentros, ya que perdió la titularidad con Alexander Medina, pero la recuperó con Sandoval, con quien lo ha jugado todo. Debería dar un paso adelante la próxima temporada.

Kamil Piatkowski

Fichaje de invierno que ha dejado más sombras que luces. No comenzó mal en partidos que coincidieron con buenos resultados rojiblancos, pero la manita de Villarreal y como Sorloth le superó con creces, sin duda le pasó factura. No volvió hasta un mes después, y los dos últimos encuentros donde fue titular han sido el 0-4 del Madrid y el 7-0 del Girona. En total, nueve partidos con la camiseta rojiblanca. Otro fichaje frustrado.

Raúl Torrente

El murciano ha frenado en seco su prometedor crecimiento desde que debutara con Diego Martínez. Una lesión larga le apartó mucho tiempo de los terrenos de juego, y parece que ha vuelto diferente. Ha contado con oportunidades a principio de la temporada, pero la llegada del Cacique fue su sentencia. Desde el 3 de enero hasta el reciente 2-1 en el Estadio de Vallecas, no había saltado al campo. 17 partidos en total este curso.

Carlos Neva

Temporada floja del único superviviente del 'Eurogranada'. Superado muchas veces en defensa y con menos profundidad que en temporadas anteriores, se espera mucho del capitán nazarí para que el Granada vuelva cuanto antes a Primera División. Aun así, es el jugador con más minutos de la temporada, lo ha jugado prácticamente todo. 36 partidos en los que aportó dos asistencias.

Ricard Sánchez

El cambio de Segunda a Primera ha resultado muy grande para el jugador, cuyas carencias defensivas han sido mucho más notables. Titular en muchas jornadas, pero uno de los cambios casi siempre. Ha mejorado en lo ofensivo, y es que ha logrado tres goles esta temporada en 33 encuentros, aunque al final un defensa tiene que defender bien aunque sea lateral, una posición esencial en el fútbol de hoy en día.

Faitout Maouassa

Un fichaje que sin duda podrían haberse ahorrado Tognozzi y compañía. La falta de ritmo, competitividad y resistencia en los minutos que ha jugado han sido descarados. El francés disputó un total de seis partidos (aunque solo terminó dos) y ha ayudado con una asistencia. Lo mejor es que es cedido y volverá al Brujas.

Víctor Díaz

Capitán y jugador histórico del Granada que se ha despedido este curso del equipo, en una temporada donde la edad y las lesiones le han impedido aportar más que cuatro partidos de Liga, uno de ellos con victoria, y el partido de Copa donde jugó los noventa minutos. Entregó su ficha para ayudar al equipo en invierno y será recordado y querido por sus años en el equipo rojiblanco.

Jesús Vallejo

Uno de los casos más sorprendentes de la temporada. Un central de nivel que venía para ser titular y reencontrarse con una gran versión como la de 2020, pero que ha jugado tres ratos y terminado apartado toda la temporada por un problema personal del que tampoco ha trascendido nada, algo que inquietó a cierta parte del granadinismo. Año en blanco para el maño, aunque no el blanco del Madrid, y es que disputó el partido inaugural en el Civitas, seis minutos frente al Barça y otros diez frente al Cádiz. Mucha incógnita sobre su futuro como profesional.

Wilson Manafá

Muchos ni recordarán este nombre en unos meses, pero ha sido jugador del Granada esta temporada. Fichaje que ya fue una apuesta por su nulo estado de forma tras una larga lesión en el Porto en el que era titular. Lesión que le hizo tardar meses en debutar, hecho que no se dio hasta noviembre. Se fue a China en invierno y al menos el club no perdió dinero, porque no aportó mucho más el portugués.

Álvaro Carreras

Prometedor futbolista, cuyo paso por el Granada fue un visto y no visto. Paco López no aprovechó todo el potencial del lateral que ahora juega en el Benfica a pesar de que era un habitual en su once, pero la llegada de Medina terminó con el United y el propio jugador queriendo cancelar la cesión. En total, se puso la rojiblanca en 15 partidos esta temporada.

Miki Bosch

Un habitual del Recreativo Granada, cuya participación en Primera este año ha sido anecdótica. Sustituyó al lesionado Miguel Rubio en la jornada 4 en el partido que enfrentó a los rojiblancos con la Real Sociedad, y que terminó con 5-3.

Miguel Brau

El lateral del Recreativo Granada se recuperó de una larga lesión hace escasas jornadas, y ha vuelto al filial como un tiro y haciéndose con la titularidad. Eso le llevó a debutar en Primera División con el Granada, día que recordará aunque también lo hará por los siete goles que recibieron los rojiblancos en Montilivi. Tiene potencial para seguir.