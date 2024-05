La portería del Granada CF, un quebradero de cabeza esta temporada

No es ningún secreto que la portería ha sido uno de los grandes problemas del Granada CF, al menos durante una gran parte de la temporada. En total, cinco guardametas han defendido, sin demasiado éxito, la meta del equipo rojiblanco con un balance no muy positivo:

André Ferreira

El portugués ha sido el principal damnificado de los cinco, muy señalado por culpa de errores grotescos y pocas paradas que ocasionaron su abrupta salida en el mercado invernal, rumbo al Real Valladolid en el que tampoco ha gozado de la titularidad, pero con el que se quedará obligatoriamente tras el ascenso del Pucela. De hecho, no ha saltado al campo ni un solo minuto desde que se fuera en enero, ni siquiera ha debutado. Curioso hacer un fichaje para que no dispute ni un solo minuto.

Su último partido con el Granada fue la derrota por 0-3 en casa frente al Sevilla, en los que encajó los tres últimos de los 29 goles que recibió en las filas del conjunto nazarí, con una media de 1'95 encajados por encuentro (disputó 15 partidos).

Raúl Fernández

El veterano meta bilbaíno, que hace unos días comunicó que abandona el club, prácticamente no ha podido jugar este año. En los tres partidos (el cuarto solo disputó los minutos iniciales) con Raúl en portería el Granada encajó 9 goles, aunque tampoco es que fuera culpa del meta únicamente, el Granada ha sido un agujero en defensa todo el año. Encajó en la victoria en casa frente al Mallorca por 3-2, y posteriormente recibió cinco en Anoeta en el Real Sociedad 5-3 Granada. En su penúltimo partido, los rojiblancos cayeron por 2-4 frente al Girona.

Estuvo tres partidos fuera de la convocatoria, y cuando volvió a la titularidad en el debut de Alexander Medina en el Bernabéu, se lesionó a los diez minutos y no llegó a encajar ninguno de los dos goles del Real Madrid. No ha vuelto a jugar, se ha quedado fuera de muchas convocatorias y dirá adiós al Granada por la puerta de atrás, cuando es el actual Zamora de Segunda División y un gran artífice del ascenso del año pasado, eclipsado por la catastrófica temporada del Granada.

Adri López

El portero ha ido alternando, a principio de temporada porque después no ha jugado, convocatorias con el primer equipo y con el Recreativo. Aunque será recordado por la alineación indebida en la que el Granada quedó eliminado de Copa del Rey por el Arosa fuera de los terrenos de juego. Tampoco es que sea culpa de Adri López, aunque no ha vuelto a jugar con el primer equipo. En el Recreativo Granada ha recibido 16 goles en 11 partidos, y no juega desde el 4 de enero en la derrota frente al Melilla. Se espera que abandone la institución este verano.

Augusto Batalla

El argentino fue el segundo refuerzo invernal y probablemente uno de los mejores fichajes del año. Actitud, liderazgo y buenas paradas han hecho del portero de River Plate una gran incorporación, aunque no pudo evitar el desastre. Consiguió la primera portería a cero de la temporada en su debut (ha terminado con tres partidos invicto) y ha encajado 28 goles en 17 partidos, cifra ligeramente mejor a la de sus compañeros habiendo jugado más.

Se antoja muy difícil su vuelta al Granada, ya que ha ganado cartel en Primera División así como las ligas sudamericanas, aunque sin duda sería fundamental en Segunda División si es que finalmente se consigue retenerle. Las sangrías que ha sufrido en muchos partidos el Granada hubieran sido más dolorosas sin el en la portería.

Marc Martínez

Veterano portero que vino en invierno como apuesta para el puesto suplente. Fichado desde el Cartagena en el que llevaba varias temporadas, con 34 años debutó en Primera División en Vallecas y lo hizo de la peor forma, con una cantada que ocasionó uno de los goles rayistas. Tiene el peor porcentaje de todos, con 11 goles encajados en tres partidos, y es que se comió dos tantos del Celta y siete del Girona en el último partido.

No ha caído bien en el club y la afición y no parece tener nivel para la categoría, está por ver si se queda y puede ser válido en Segunda División.