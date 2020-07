Diego Martínez: "Hicimos un partido para ganar"

“ Me voy con la alegría de hacer un gran partido pero con sensación de que podíamos haber ganado los tres puntos. Hubiera preferido tener un peor nivel de juego y haber ganado el partido”, reconoció.

Sobre los cinco minutos en que marcó el Valencia dos goles, pasando del 1-0 al 1-2, fue claro: “El rival juega. Hacerlo mejor que el rival los 90 minutos no lo hace nadie. Estábamos bien cuando nos han remontado ”.

El entrenador del Granada CF, Diego Martínez , se mostró en la rueda de prensa posterior al choque muy satisfecho con la actuación de los suyos y explicó lo que casi todo el mundo vio, que el cuadro rojiblanco firmó un destacado encuentro y contó con ocasiones más que de sobra como para haber alcanzado un triunfo que mereció pero que no llegó por su falta de acierto arriba y por recibir dos goles.

Voro: “El equipo ha tenido ganas e intensidad, pero nota la responsabilidad”

El entrenador del Valencia, Salvador González ‘Voro’, indicó que un equipo con las “circunstancias” del que dirige nota “la responsabilidad y la necesidad de ganar” después del empate (2-2) alcanzado este sábado ante el Granada en el Estadio Nuevo Los Cármenes. “El equipo ha tenido ganas e intensidad, está comprometido, ha trabajado mucho en defensa, no hay más actitud cuando remontamos que antes”, comentó en rueda de prensa Voro. No obstante, el preparador reconoció que “un equipo en estas circunstancias nota la responsabilidad y la necesidad de ganar”. “En la primera parte hicimos un gran trabajo defensivo aunque no tuvimos mucho la pelota. Teníamos que evitar cometer errores pero en actitud y predisposición, el equipo tiene nota máxima”, explicó. Voro destacó que “lo más importante” es que supieron “reaccionar tras el gol” del Granada pero que cuando tenían “la opción” de llevarse los tres puntos “ha venido el empate en un error”./