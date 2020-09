Diego Martínez tiene un bloque muy definido en el Granada CF para el comienzo de LaLiga Santander

Sólo tres han sido los partidos que ha jugado el Granada CF en la pretemporada de cara al curso 2020-2021 durante su estancia en Marbella. Cosechó unos resultados de un empate y dos derrotas con tan sólo dos goles a favor y seis en contra. Perdió contra Valladolid y Betis por 0-3 y 3-2 respectivamente, y empató a cero contra el Málaga. La idea era haber disputado, al menos, cuatro encuentros, pero el que estaba programado contra el Cádiz CF se suspendió por el positivo en Covid-19 por parte de algunos jugadores de la plantilla cadista.

Aunque han sido pocos los choques que se han llevado a cabo, se ha podido vislumbrar quiénes son los fijos para Diego Martínez y cómo va confeccionando su once titular.

Portería

En la portería, la incertidumbre no está en quién jugará, sino en que si Rui Silva se queda o no finalmente. Está claro que si el portugués sigue, va a ser titular indiscutible, pero si se acaba marchando, el club tendrá que decidir si confía en Aarón Escandell o recurre al mercado. Rui Silva jugó los 90 minutos contra el Valladolid, no entró en acción contra el Málaga y en el choque con el Betis ya se encontraba con su selección. El cancerbero que más jugó ha sido el propio Aarón, que jugó media parte contra los malagueños y todo el envite frente a los verdiblancos. En cuanto a los del filial, Joao Costa debutó con el Granada CF en partido amistoso, en la segunda parte frente al equipo de la Costa del Sol y Arnau Fàbrega sólo ha podido mirar desde el banquillo.

Línea defensiva

En la línea defensiva, parece que el técnico rojiblanco también lo tiene más o menos claro. Carlos Neva parte con mucha ventaja para el lateral izquierdo, habiendo sido titular en todos los encuentros y jugando alrededor de una hora cada uno (186 minutos en total). En una situación parecida está Germán, jugador de la plantilla con más minutos en la pretemporada, 217, titular en todo también.

No parece que esté tan claro la otra posición de central y en el lateral derecho. Acompañando a Germán podrían estar Domingos Duarte o Vallejo. El primero de ellos fue titular ante los vallisoletanos disputando los 90 minutos y entró de suplente ante el Málaga, antes de irse con la selección pero será indiscutible. El segundo ha jugado los 90 minutos contra Málaga y Betis, entrando de suplente ante el Pucela, por lo que quizás le lleve un poco de ventaja.

En el lateral diestro sucede algo similar, ya que Víctor Díaz ha sido titular en el primer y tercer envite, aunque fuera sustituido. Ha sumado 129 minutos frente a los 157 de Foulquier, que suma más, pero sólo fue titular en el segundo choque.

Por su parte, Álex Martínez y Quini adoptarán el rol de suplente, pero tendrán minutos con tres competiciones a la vista. Queda la duda de Neyder Lozano, lesionado desde el verano de 2019 y que tiene muchas posibilidades de salir.

Centro del campo

El centro del campo ha sido una zona lastrada por los positivos en Covid-19, ya que Eteki no ha podido pisar el césped, mientras que Darwin Machís y Gonalons sólo han podido disputar algunos minutos en los últimos encuentros, por lo que se presupone que no comenzarán siendo muy usados por Diego Martínez.

En principio, serán intocables Montoro y Luis Milla, habiéndose ganado la posición el de Teruel, a pesar de haber llegado hace poco tiempo. Los dos han sido titulares en todos los partidos, siendo el ex del Tenerife uno de los que más minutos ha disputado con 202.

La tercera pieza en el centro del campo está por ver. Azeez ha jugado mucho y salió desde el inicio en los dos primeros encuentros, pero la llegada de Yangel Herrera hará que el nigeriano se vaya al banquillo.En las bandas, parece claro que Antonio Puertas y Fede Vico van a ser titulares en el comienzo de competición a la espera de la puesta a punto de Machís, Soro y Kenedy, habiendo jugado 207 y 208 minutos, respectivamente. Pero Antoñín podría entrar en la ecuación, siguiendo con su proyección y acabar partiendo desde el comienzo. Por otra parte, Alberto Soro sólo entró en acción frente al Betis durante nueve minutos.

Delantera

Mirando a la línea de ataque, las alternativas son pocas. Soldado ha sido titular en toda la pretemporada y ha sumado 169 minutos, mientras que Jorge Molina se ha quedado en casa por su positivo en Covid-19. Se esperará la llegada de algún delantero más antes del fin del mercado de fichajes.

Hay que destacar que no han sido los hombres de punta quienes han conseguido los dos tantos de esta pretemporada, sino que lo hicieron Montoro y Antoñín ante el Betis, aunque no sirvió para llevarse el triunfo. Víctor Díaz se anotó la única asistencia de los tres encuentros.

Cantera

Con respecto a los futbolistas del filial, el recién llegado Brunet fue el que más minuto jugó con 45, al igual que el ya mencionado Joao Costa, aunque solo entraron en un envite. Isma Ruiz suma 37 minutos, pero ingresó al terreno de juego en los dos primeros choques. También jugó algunos minutos Aranda ante los blanquivioletas.

Pepe, Dani Plomer y Arnau Fàbrega fueron los únicos del filial que no jugaron ni un solo minuto.