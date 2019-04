Dos hermanos de espíritu, objetivos y cercanía, por territorio y cariño entre sus aficionados. Granada CF y Málaga se ven las caras en el Nuevo Los Cármenes en lo que es la primera final para ambos equipos (aunque sus entrenadores lo eviten) de cara a luchar por el ascenso directo a Primera División. Los 22 jugadores que salten al césped por parte de los dos equipos no estarán solos porque el estadio rojiblanco puede presentar su primer lleno de la temporada, siempre que la meteorología y los abonados locales lo decidan así. Todo el papel está vendido, después de que en Málaga se agotaran en unas pocas horas las 600 localidades cedidas y los seguidores blanquiazules se lanzaran a por los tickets online. Para mañana en taquilla sólo quedan entradas sueltas en la tribuna principal, después de agotarse en preferencia y fondos por completo.

Todo suena a partidazo: dos equipos en la zona alta, diez jornadas para el final de la Liga 1|2|3, derbi de hermandad con la visita de más de 3.000 aficionados llegados desde Málaga y un estadio lleno. Pero el mal tiempo previsto para hoy, así como la mala dinámica que ambos equipos arrastran también debe ser resaltado. Porque los locales, pese a seguir ocupando puestos de ascenso directo, encadenan tres jornadas sin conocer la victoria (dos empates y una última derrota en Soria), mientras que los costasoleños, a tres puntos de distancia y en la cuarta plaza, sólo han conseguido un triunfo en las últimas seis jornadas de competición (con cuatro empates y una única derrota).

Lo positivo es la recuperación de efectivos por parte de ambos entrenadores. Diego Martínez confirmó la presencia de todos sus efectivos, salvo la de los lesionados de larga duración Álex Martínez y Fran Rico. Por tanto, el gallego recupera en su esquema a sus dos principales puntales en defensa y creación: Germán y Montoro. El primero reforzará una defensa que sufrió en Soria ante su ausencia, mientras que todo el equipo se alegrará de la salida de la enfermería del segundo. Sin el valenciano el equipo no sólo está falto de creación, sino que no sabe ganar en la presente temporada. Otros tocados durante los últimos días también están en perfecto estado, mientras que Rodri también estará, aunque su presencia en el banco está prácticamente asegurada por la titularidad de Adrián Ramos en ataque.

En el rival, Juan Ramón Muñiz ha hecho viajar a 18 jugadores donde se encuentran las novedades del ex rojiblanco Lombán (con espacio en el banco) y Lacen. El lateral Iván Rodríguez, con molestias durante la semana, completó la última sesión de trabajo de la semana sin problemas y ocupará el lateral derecho titular. El también ex rojiblanco Diego González, sancionado, no estará, aunque su sitio en el eje de la zaga lo ocupará un Pau Torres que es el defensor con más minutos del equipo blanquiazul.

Como en la ida, se espera un encuentro muy igualado, donde ambos equipos se respetarán hasta encontrar un pequeño resquicio por donde tratar de llevarse el encuentro. En La Rosaleda fue Montoro quien con un tiro desde fuera del área desarmó el buen trabajo defensivo malaguista. Para hoy ambos técnicos parecen haber preparado más de lo mismo, acentuado con lo que se juegan ante la falta de una gran cantidad de partidos por delante. Sólo quedarán nueve partidos más, ocho para el Málaga, quien en caso de victoria vería aumentadas sus opciones de luchar por el ascenso directo. En caso de que sean los rojiblancos quienes se queden con los tres puntos, el complicado calendario que le queda de ahí al final se afrontará con la altura de ocupar la posición que todos desean.

Con Germán y Montoro todo se ve de manera distinta, deben decir los aficionados rojiblancos, quienes únicamente parecen pedir a Martínez la presencia en el once de Puertas, máximo goleador rojiblanco. Ante la falta de gol de Ramos y Rodri, y después de que el almeriense volviera a ver puerta en Soria, desde la grada se ha pedido una oportunidad de arranque, algo que parece complicado.

Con lluvia, viento o frío, el partido de hoy en Los Cármenes será una fiesta de hermanos. Dos aficiones unidas que tratarán de disfrutar de un buen espectáculo pese a lo que se juegan en la clasificación.