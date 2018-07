Fede Vico completa la banda izquierda

La dirección deportiva del Granada CF no descansa. Tras anunciar el domingo el fichaje de Nico Aguirre, ayer hizo lo propio con Fede Vico, una contratación que era un secreto a voces pero de la que faltaba su confirmación oficial. Una vez adquirido en propiedad por el Leganés, y tras las buenas relaciones que existen últimamente entre ambas entidades y un ejemplo de ello es la operación de Rubén Pérez, era cuestión de horas concretar la cesión. Un préstamo por una temporada con opción a compra en caso de que los rojiblancos logren el regreso a Primera División. El futbolista, que ya ha pasado el reconocimiento médico y será presentado hoy, es un jugador de banda izquierda, con un buen golpeo a balón parado que ha sido internacional en todas las categorías inferiores de la Selección española, incluida la Sub 21, llegando a disputar una Eurocopa Sub 19 y el Mundial Sub 20 en 2013. Nacido en Córdoba, acaba de cumplir 24 años y ha sido una apuesta del Leganés que confía en su calidad, algo que ha quedado demostrado en las seis temporadas que ha jugado en la Liga 1|2|3 pese a su edad.

Vico ha sido la última perla nacida en la cantera cordobesa y de hecho debutó en el conjunto verdiblanco a los 16 años en Segunda A en la campaña 2010/2011 frente al Girona y con Lucas Alcaraz en el banquillo cordobesista, que fue el que le dio la oportunidad. Iniciaba así una trayectoria precoz en el mundo del fútbol.

En la siguiente temporada se asentó en la primera plantilla con Paco Jémez y llegó a disputar play off pero fue en la 2012/2013 cuando explotó, siendo pieza clave. Su proyección hizo que fueran muchos los equipos que quisieron contratarlo pero fue el Anderlecht belga el que se hizo con sus servicios tras pagar 1,6 millones de euros. Pero su experiencia no fue todo lo positiva y, tras no disputar ni un minuto, fue cedido al Ostende donde tampoco gozó del protagonismo que buscaba.

Él quería jugar y el equipo de su vida, el Córdoba, no dudó en pedir su cesión para la 2014/2015 en Primera División, en la que no pudo evitar el descenso. Volvió al Anderlecht para cederlo en el mercado invernal al Albacete, donde no brilló. Regresando al Bélgica donde su carrera sufrió un frenazo, hasta que hace año y medio el Lugo le dio la oportunidad de volver a sentirse futbolista. Y no lo desaprovechó. En la entidad gallega ha sido un hombre importante, en especial en la última campaña con Francisco Rodríguez en el banquillo, jugando 36 partidos entre Liga y Copa, anotando tres goles y dando varias asistencias.

Se trata de un futbolista muy peligroso con espacios, zurdo y que llega para competir por un puesto con Álvaro Vadillo, las dos piezas que tiene Diego Martínez para la banda izquierda, aunque el primero puede jugar también en la derecha.