Gonalons: "Vengo a dar el máximo a Granada"

El último fichaje estival del Granada CF, Maxime Gonalons, compareció en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva del club para ser presentado. Junto a él estuvieron los habituales representantes rojiblancos, el gerente deportivo Fran Sánchez, el director general Antonio Fernández Monterrubio y el consejero Pepe Macanás. El francés afirma estar preparado para jugar el próximo encuentro liguero después de elegir al Granada entre “muchas ofertas”.

El mediocampista admitió haber recibido “muchas ofertas durante el mercado”, pero subrayó que personalmente “he dado importancia al interés que ha mostrado el Granada por mí. Además, ya conozco la liga española”. El jugador agregó que para su familia “venir a Granada es muy importante”.

Fran Sánchez remarcó que Gonalons es “un futbolista de élite”. “Nos puede aportar muchas cosas. Tiene un gran físico, capacidad para superar líneas. Nos da un salto de calidad a la plantilla y destaco de él la humildad con la que viene”, manifestó el gerente deportivo, que agradeció al jugador y a la Roma su colaboración en la operación. El ex del Sevilla señaló: “He estado varios clubes importantes y he cogido mucha experiencia”.

El centrocampista fue claro cuando fue preguntado por los motivos de su elección. “He reflexionado mucho, pero sobre todo el espíritu de familia que tiene el Granada CF es lo que me ha traído aquí”, declaró el francés, que llega al conjunto de Diego Martínez con la idea de “dar el máximo al Granada”