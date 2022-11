Paco López ensalza a la afición del Granada

El entrenador del Granada, Paco López, destacó en rueda de prensa tras el triunfo de los suyos que se encontraron “muy temprano con la expulsión” pero que el equipo había salido “muy enchufado”.

“Nos ha costado mucho adaptarnos tras la expulsión y nos hemos contagiado de lo que ellos pretendían, aunque con balón se ha generado y no es fácil ante un equipo en bloque bajo. En la segunda parte supimos interpretar cuándo profundizar o cuándo dar la doble circulación al balón”, añadió el técnico.

“Todavía estamos lejos de lo que queremos, aunque el resultado es contundente y viene fenomenal, queda mucho trabajo por hacer y mucho margen de mejora”, dejó claro el preparador.

Paco López, que destacó que Víctor Díaz supo interpretar “muy bien” su función en el partido, ensalzó a la afición rojiblanca en su estreno en el Nuevo Los Cármenes.

“Me he emocionado cuando les he visto cantar a capela el himno, es espectacular. Va a ser muy importante en todos los partidos que nos quedan. Tenemos la gran suerte de tener esta afición, es un lujo. Me quedo con la actitud y la respuesta del equipo y con la afición. Cómo nos empuja y nos alienta desde que hemos llegado. Esta victoria es de la gente”, aseveró.

En cuanto a nombres propios, dijo que Bryan Zaragoza es “el mejor ejemplo del margen de crecimiento que tiene el equipo”, mientras que de José Callejón destacó que “es un lujo tenerlo con su predisposición” y que es “ un ejemplo y un profesional como la copa de un pino”