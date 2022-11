Plácida victoria del Granada CF ante un Albacete en inferioridad (4-0)

La era de Paco López al frente del Granada CF se saldó con una contundente victoria ante el Albacete (4-0) que jugó prácticamente todo el choque en inferioridad numérica. Terminó con dos hombres menos y eso es demasiada ventaja para un rival que no cuajó su mejor encuentro pero que solventó la cita con una goleada que quizá fue demasiado premio.

Con novedades tácticas debido a los problemas por falta de efectivos en el centro del campo, el choque estuvo marcado por la tempranera expulsión por roja directa del central visitante Boyomo a los nueve minutos. Una dura entrada sobre Ricard en el 7’ parecía que se iba a quedar tan sólo en amarilla pero el VAR avisó a Moreno Aragón, nieto del que fuera presidente rojiblanco Pepe Aragón, para que revisara la acción que confirmó el plantillazo sobre la tibia del lateral por el que fue atendido. Roja directa y adiós al plan de partido de Rubén Albés.

En campo contrario

Con uno más, a los de Paco López no les quedaba otra que pasar a tener el control absoluto del cuero. Víctor Díaz pasó a ser un centrocampista más y eso permitió a Víctor Meseguer y Melendo no tener que estar tan pendiente de labores defensivas. Restaba mucho partido y si algo había que tener era paciencia y mover el esférico de un lado a otro para generar espacios por dentro. Se jugó casi todo el tiempo en campo contrario como no podía ser de otra forma. Obviamente, al Albacete no le quedaba otra que hacer su partido y este no era otro que perder todo el tiempo del mundo.

Pese a su superioridad, a los rojiblancos les costó mucho superar el orden albaceteño

Hasta la expulsión, el cuadro granadinista tuvo dos acercamientos al área de Bernabé, un remate de Puertas de cabeza y un disparo alto de Callejón. Tras la marcha de Bayomo, al Granada CF le costó más llegar. No le fue fácil hacerle daño al 1-4-4-1 que ordenó el técnico visitante. De hecho, no renunciaron al ataque pese a que Higinio era una isla en ataque.

Pobre bagaje ofensivo

Hasta la media hora, tan sólo destacó un remate de cabeza de Puertas a las manos del arquero manchego. Demasiado poco en la fase ofensiva para jugar con un futbolista más. Un gol bien anulado a Jorge Molina por fuera de juego de Callejón, un disparo de libre directo de Puertas que rebotó en la barrera y un mal remate de Neva a centro de Ricard tras una contra, fueron las llegadas de los hombres de Paco, que a buen seguro que no quedó satisfecho con el rendimiento de sus jugadores en superioridad numérica en el primer acto.

La grada se fue desesperando con las pérdidas de tiempo de los visitantes pero era su única arma para poder respirar. Tampoco su equipo le dio argumentos para estar confiados pues el balance en ataque fue muy pobre en un primer tiempo que duró 51 minutos y que no dejó demasiadas buenas sensaciones.

Tras el paso por vestuarios había que mejorar muchas cosas. Tras dos llegadas al área de Bernabé, lo primero que sucedió fue un susto. Higinio se quedó solo ante Raúl Fernández al que batió por bajo pero el ariete albaceteño estaba en fuera de juego. Un aviso que despertó a los locales, que gracias a una gran acción personal de Ricard se pusieron por delante en el marcador. El internacional sub 21 hizo una cabriola para marcharse de su par y centrar al área. El cuero lo despejó Djetei pero el rechace lo capturó Callejón para abrir el marcador (53’).

Con nueve

Se hizo lo más difícil. Pero el duelo se puso mucho más de cara pues siete minutos después, Álvaro Rodríguez fue expulsado con roja directa por un pisotón a Víctor Díaz. Con ventaja en el electrónico y dos jugadores menos, era casi misión imposible para los de Albés, que se quejó amargamente del colegiado. Y más tras el tanto de Ricard en el 71’ tras jugada personal de Puertas. El defensor golpeó de volea y su chut rebotó en Alonso, despistando a Bernabé y dejando encarrilado el choque. Restaban más de 20 minutos y con el triunfo en el bolsillo, Bryan Zaragoza entró en el terreno de juego. Un jugador de sus características era ideal para finiquitar el duelo y así hizo. Cada vez que tocó el esférico sucedió algo y la grada lo disfrutó.

La expulsión de Álvaro Rodríguez terminó por decantar la cita

En el 80’ realizó una de esas acciones personales que tantas veces ha hecho en el Recreativo para pisar área y cruzar ante la salida de Bernabé. Con Los Cármenes celebrando los tres primeros puntos de la era Paco López, el malagueño de nuevo fue el protagonista al percutir con la diestra y centrar pero el cuero rebotó en un rival y se alojó en el fondo de las mallas manchegas (87’).

Mucho por hacer

Fue el epílogo de un choque del que se pueden sacar muy pocas conclusiones pues las facilidades con las que se encontraron los rojiblancos difícilmente ocurrirán más veces a lo largo de la temporada. Al menos, se gana en confianza y se mantiene el fortín de Los Cármenes. Paco López se marchó a vestuarios aplaudiendo a la afición, gesto que fue correspondido por la grada. Pese a la goleada, tiene mucho trabajo por hacer.