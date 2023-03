Paco López dice que el apoyo de la afición del Granada CF convertirá el Belmonte en Los Cármenes

El entrenador del Granada, Paco López, dejó claro este viernes en rueda de prensa que no teme el ambiente que se encontrarán en el Carlos Belmonte de Albacete al aseverar que entrena a jugadores “preparados, con experiencia y con batallas”, por lo que no se van a asustar.

“Será un partido intenso en el que mi equipo va a dar la cara, no tengo ninguna duda. La afición que tenemos se va a notar en el campo pese a que vamos a estar en inferioridad. Nos vamos a sentir como si estuviéramos en Los Cármenes”, comentó sobre el viaje y la presencia en el choque de este sábado de los mil rojiblancos que viajarán a Albacete.

El entrenador rojiblanco afirmó que el rival está “con la flecha para arriba en todos los sentidos” y “con una confianza increíble”, aunque dejó claro que los suyos van a por la victoria y se mostró seguro de que van a “dar la cara”

“Para ganar en Albacete, que es el objetivo, hay que hacer las cosas tan bien como en cada partido, pero en este especialmente bien porque el rival está fortísimo y cree en lo que hace”, dijo el técnico este viernes en rueda de prensa.

“El Albacete está con la flecha para arriba en todos los sentidos, con una confianza increíble. Tenemos hacer bien las cosas, ser nosotros y ser capaces de tener personalidad y de imponernos”, añadió.

Paco López resaltó que el cuadro manchego cuenta con un “gran entrenador” y que es “muy peligroso corriendo, en balones al espacio y en balón parado” concluyendo que “no es casualidad que esté donde está en la clasificación”.

Declaró que es “exigente” con la plantilla “porque hay cosas del juego” que pueden “mejorar del juego, pero aclaro que “los resultados no llegan nunca por casualidad, sino porque hay un trabajo” y recordó que el Granada es el mejor equipo de Segunda desde que él llegó al banquillo y también de la segunda vuelta.

“La idea es jugar bien al fútbol para tener más posibilidades de ganar”, sentenció el técnico, quien ve a todos los jugadores de su plantilla “enchufados y con ganas de aportar”.

Críticas y nombres propios

“Algunos prefieren tener un once y no lo cambian, y hay otros que tenemos muchos onces”, declaró el técnico de un Granada que cuenta con “jugadores versátiles con características diferentes”.

“Decir que no sabemos a qué queremos jugar es dañar la imagen de un cuerpo técnico que se pega unas curradas tremendas”, defendió ante algunas críticas surgidas tras el empate de la pasada jornada ante la Ponferradina en un choque del que tienen que “aprender” porque no supieron “gestionar determinadas fases del partido”.

“Hay muchas razones para elegir un once u otro. Tenemos 27 jugadores con nivel para estar en el Granada y que trabajan increíble para ganarse un sitio. No soy de once fijo y los cinco cambios me parecen importantísimos”, añadió.

“Siempre va a haber errores en decisiones, pero creo que acertamos más de lo que muchos creen porque la máxima información siempre la tiene un cuerpo técnico. Hay tantas cosas que suceden alrededor de un jugador que uno no toma decisiones por capricho”, finalizó.

Confirmó que el ya recuperado Rubio “está perfecto” y sobre el lesionado Jorge Molina comentó que “es un jugador emblema que demuestra la fuerza que tiene, un gran profesional y tenga la edad que tenga no se le va a acabar la gasolina”.

En relación a Weissman, afirmó que “hay conceptos a nivel colectivo que nos tiene que ayudar” y que “lo mejor que tiene es el área”.