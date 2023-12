García Amado dice que están “muy afligidos” tras vivir “una desgracia”

El director general del Granada, Alfredo García Amado, dijo que en club rojiblanco están “muy afligidos” por el fallecimiento de un aficionado durante el partido entre el equipo rojiblanco y el Athletic Club, que calificó como “una desgracia” y motivo la suspensión del partido en el minuto 18 con 0-1 en el marcador.

“Se ha producido el fallecimiento de un abonado en el estadio durante la celebración del encuentro. Todo nuestro cariño, el fútbol pasa a un último plano. Estamos muy afligidos porque ha fallecido un abonado granadinista en el estadio”, dijo García Amado ante los medios tras la suspensión del choque.

“En el momento de nerviosismo que ha habido en el estadio nuestro servicio sanitario ya estaba atendiendo al abonado. Cerca de donde se ha producido también tenemos dos compañeros que trabajan habitualmente en los servicios médicos del club”, añadió el dirigente.

“Fue un paro cardiaco y desgraciadamente no han sido capaces de reanimarles. Es una desgracia que nos ha tocado vivir”, comentó García Amado.

El director general del Granada relató que minutos antes hubo dos incidencias más en el estadio, “un mareo y también cayó algo en la cabeza de un aficionado”.

García Amado quiso “agradecer profundamente el comportamiento del Athletic Club, sus servicios médicos y toda la comprensión que han tenido, es un club señor”.

Sobre la reanudación del choque, dijo que “va a depender de LaLiga y la Federación”.

“Por nuestra parte hay total predisposición a buscar una fecha. No lo sabemos y es lo que menos nos preocupa. No hay nada descartado pero no tiene pinta de jugar mañana”, finalizó