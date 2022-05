Karanka es "optimista" con la salvación del Granada CF y ve el vaso "muy muy lleno"

El entrenador del Granada CF, Aitor Karanka, se mostró “optimista” pese a que su equipo sigue en descenso tras empatar (1-1) este domingo en casa ante el Celta y destacó “el compromiso” de los rojiblancos.

“Sigo viendo el vaso muy lleno porque dependemos de nosotros y en una semana con tantas dificultades es para ser optimista. Un equipo con esta situación cuando te meten el primero lo normal es que pierdes 0-3 y que hubiese sido un desastre”, dijo Karanka en rueda de prensa.

El técnico reconoció que tras el 0-1 les costó, pero que “el equipo y la afición volvieron a creer”, insistiendo en que el vaso “muy muy lleno por las dificultades pasadas y por el compromiso de los jugadores”.

Karanka cree que el Granada “mejoró” respecto al 0-0 de su estreno ante el Atlético de Madrid porque estuvo “mejor en cuando a posicionamiento en el campo” y que ahora tiene que crecer en “confianza y en no cometer errores de precipitación”.

“Nunca estoy contento cuando no ganó, pero sí satisfecho con el esfuerzo del equipo, que ha tenido premio. Me vale el empate por cómo ha transcurrido el partido”, añadió Karanka, quien cree que el 1-1 final va a suponer “un empujón” para sus futbolistas porque el grupo sale “reforzado anímicamente”.

“Me gustaría tener siempre el empuje del final, pero a veces no es tema de querer sino de poder. Hoy pesaba jugar aquí. Es normal lo que pasa porque los jugadores se han encontrado una situación que no esperaban y es normal cierta precipitación en jugadores y afición”, reconoció.

Presente y futuro

“En la situación en que estamos lo primero es el compromiso de todo el mundo”, sentenció el técnico, quien destacó el esfuerzo de Gonalons y Arias para jugar tras mucho tiempo porque dieron “aire” y resaltó que “era vital” no tener sancionados para un siguiente choque ante el Mallorca que calificó como “muy muy importante pero no una final”

Karanka dijo que tuvo que hacer “un puzzle” por las “bajas importantes” que tenían los suyos y que durante el choque tuvo que ir “cuadrando piezas”, por lo que en ese sentido tiene mérito “lograr el punto con tanta dificultad”.

También se refirió a la actuación de Sergio Barcia: “Me he decidido por él por la tranquilidad, no ha sido una decisión fácil porque Pepe tenía más experiencia y la he tomado sin conocer cien por cien a los jugadores. Los tres jóvenes son jóvenes (Pepe, Barcia y Brau) y con un futuro brillante”.

“Ha cometido errores pero quién no los comete. Cuando juegue muchos partidos en Primera se dará cuenta de que el primer partido nunca es fácil”, apuntó sobre Barcia.