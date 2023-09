Paco López: “Si no damos nuestro máximo nivel lo normal es perder”

El entrenador del Granada, Paco López, dijo tras ceder por 2-4 este lunes en el Nuevo Los Cármenes ante el Girona que “lo normal es perder” si su equipo no da su “máximo nivel”, como ocurrió en una primera parte en la que caía por 0-3.

“En la primera parte nos han desbordado. En la segunda, lo normal con 0-3 es venirse abajo, pero hemos respondido”, comentó el técnico del Granada en rueda de prensa sobre el choque.

“Con lo que somos y lo que tenemos, si no damos nuestro máximo nivel, sobre todo sin balón, lo normal es perder. Si damos siempre el máximo nivel y un poco más, podemos ganar a cualquier equipo de Primera. Toca aprender”, añadió.

“No hemos cambiado a nivel táctico nada en el descanso. Sí la forma de afrontar el partido”, reseñó.

El preparador dejó claro que su equipo tiene “argumentos con balón” pero que en fase defensivo tienen que ser “intensos, agresivos e ir al duelo”, algo que no hicieron en la primera parte ante el Girona.

“Da igual los nombres. Me voy al plus que tenemos que dar en cada partido, y en la primera parte no lo hemos tenido”, sentenció.

Nombres propios

Paco López justificó la presencia de Óscar Melendo en lugar de Sergio Ruiz en el doble pivote porque “la idea era presionar alto y tener la pelota”, incidiendo en que entendían que “era un partido para arriesgar” pero que les salió “mal”.

“Hay que seguir mejorando en muchos aspectos, queda mucho, pero hay que hacerlo cuanto antes”, dijo Paco, quien no está frustrado ni preocupado, aunque necesitan “encontrar el equilibrio” y poder “ser intensos y agresivos para presionar alto”.

Sobre las bajas, comentó que “tenemos nuestras limitaciones atrás y en el medio campo”, donde “se tienen que poner en forma jugadores como Gonzalo Villar, su nivel condicional está limitado”.

Sobre el estreno de Torrente opinó que “es una noticia positiva que haya vuelto y que haya vuelto a buen nivel. Vamos a verlo entrenar. Lleva solo esta semana con el equipo, que vaya cogiendo el nivel condicional óptimo”.