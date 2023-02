El Granada CF es como el tiempo de los últimos días

El partido del Granada el domingo en Huesca fue como la climatología de los últimos días sobre la capital y sus alrededores: ni fu ni fa, ni te convence ni te decepciona, un sí pero no, o un no pero a lo mejor sí. Ni llueve ni hace sol, ni frío ni calor, un nublado que no rompe a precipitaciones y tampoco a jornada radiante.

¿Qué te ha parecido?, te preguntan, y no sabes qué contestar, evaluando los muchos motivos que hay para observar el vaso medio lleno y los mismos que te hacen verlo medio vacío. Y piensas en lo fácil que es analizar el fútbol cuando tu equipo gana o pierde, porque el resultado final permite justificar casi cualquier análisis, y en lo jodido que es tratar de explicarlo cuando empata. Si venció el Granada en Villarreal, casi con las mismas ocasiones a favor y muchas más en contra, podía haberlo hecho también en El Alcoraz, que para eso le llegó menos el rival.

Pero, claro, esto es fútbol, y las reglas de tres funcionan en las matemáticas, no sobre el verde. Y lo siguiente es preguntarte si el equipo va a ascender, básicamente la misma duda propia o ajena que existe desde julio. Y yo no sé qué contestar, como cantaba Manolo Tena. Y menos, después de partidos como el de Huesca.

Con Alberto Soro casi recuperado y a excepción de Rochina, Paco López tiene ya disponibles a todos sus medios y a todos sus atacantes, que son más que antes tras el mercado invernal, pero sigue sin encontrar la manera de gobernar los partidos y de convencer. Y fuera de casa, salvo en Villarreal, también de ganar.

Da la sensación de que aún no ha hallado la mezcla perfecta de jugadores ni el esquema idóneo para explotar todas las virtudes de la mayor parte de miembros de su plantilla. Desde la llegada de Weissman apuesta por la doble punta, juntando al israelí arriba con Uzuni, aunque en La Cerámica ganó con zaga de tres centrales y dos carrileros y en los dos choques posteriores apostó por la habitual de cuatro.

Dudas en voz alta

¿Pol Lozano indiscutible?, ¿junto a quién en el doble pivote, o mejor solo?, ¿Callejón y Melendo partiendo desde banda?, ¿descartado volver a jugar con interiores?, ¿y con media punta?... las preguntas seguro que se amontonan en la cabeza del técnico, que ve los problemas de los suyos y trata de remediarlos, sin lograrlo del todo por ahora. Porque en Huesca entra Meseguer al apreciar que el equipo no está jugando a nada, se encuentra plúmbeo en fase ofensiva.

De hecho, son Melendo y Callejón dos de los jugadores que salen del campo. Porque entra Bryan y cae a banda Uzuni porque ve que no hay desequilibrio por fuera. Porque entra Jorge Molina porque ve que ningún punta tira desmarques de apoyo y busca el juego en corto. Uzuni y Weissman están mucho más cómodos en la ruptura al espacio que en la asociación. Y tener arriba dos futbolistas que la piden siempre en largo condiciona mucha la opción de juego asociativo del equipo.

Es normal y aceptable no ganar en El Alcoraz, un campo donde no lo ha logrado nadie en meses. Más aún si vienes de una sensacional racha de victorias, sumas porque no pierdes y, encima, la jornada no se da mal del todo en cuanto a resultados de los rivales directos.

La tabla

Sólo el tiempo dirá si empatar ante conjuntos de mitad de la tabla a domicilio es suficiente para estar a final de temporada en zona de ascenso directo. Parece evidente que sí da para seguir hasta el término de la competición en zona de eliminatorias, más aún si el equipo continúa sin ceder puntos en el Nuevo Los Cármenes.

A falta de un tercio de liga para que acabe la fase regular, que es un mundo a efectos competitivos, el Granada está a cuatro puntos del ascenso directo y tiene cuatro de renta sobre el séptimo, que es el primero que ahora se quedaría fuera de las eliminatorias. Esa plaza la ocupa un Burgos que es el siguiente conjunto al que visitarán los rojiblancos tras recibir el lunes al Málaga en el Nuevo Los Cármenes.

De hecho, los siguientes partidos del equipo a domicilio con en El Plantío y en el Carlos Belmonte de Albacete, oponentes directos en la zona de arriba. Dos escenarios, por tanto, que evaluarán bien a los de Paco López. Con 42 unidades aún por jugarse, cuatro puntos es una distancia menor, se podría decir que hasta ínfima. Una renta que puedes perfectamente remontar y que, de la misma manera, te pueden remontar a ti.

El misterio

Metidos casi en marzo, las obras de ampliación de la ciudad deportiva del Granada CF siguen sin iniciarse. Recuerdo casi como si fuera ayer, cuando en diciembre de 2016 se puso la primera piedra de lo que iba a ser la segunda fase de la instalación. Han pasado desde entonces más de seis años y no hay novedad en el frente.

Seguramente el que menos culpa tenga de la situación que se vive sea el actual director general, Alfredo García Amado, pese a que hace ya meses avanzó que estas obras iban a iniciarse de forma más o menos inminente. Sólo ha sido el último de los muchos incumplimientos dados durante años. Club, Ayuntamiento de Granada, expedientes, permisos, trámites administrativos… entre todos la mataron y ella sola se murió. Como tampoco se dan explicaciones, es imposible saber lo que ocurre. Seguramente no sea más que una de esas muchas situaciones que confirman que Granada es especial para casi todo, tanto en lo bueno como, sobre todo, en lo malo.

Estas no obras de ampliación de la ciudad deportiva se unen al estancamiento de la concesión del Nuevo Los Cármenes al club por parte del Ayuntamiento. Otro asunto que va camino de culebrón y que deja retratado y colorado a más de uno y a más de dos. Y no sólo en el club.