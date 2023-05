El Granada se reestrenará en Primera el 12 de agosto

El Granada vuelve en la próxima temporada 2023-24 a Primera División y los aficionados que están deseando que regrese el fútbol en directo apenas van a tener van a aguantar dos meses.

Aunque aún no es oficial, lo previsible es que la campaña venidera, la del retorno de los rojiblancos a la elite, empieza antes que ningún año, por lo que la espera será más pasajera y corta.

Si hace unos años lo habitual era que arrancara la liga el último fin de semana de agosto y con el paso del tiempo este inicio se fue acercando a mediados del octavo mes del año, en este 2023 se van a batir todos los récords de anticipación.

LaLiga y la AFE, que son los organismos con competencias en estas lides por ser el que organiza el campeonato y el sindicato de los futbolistas, han acordado que la próxima campaña empiece en la máxima categoría el fin de semana del 12 y 13 de agosto.

Esta es una medida acordada ya entre ambas instituciones que ahora tiene que contar con la aprobación de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) como principal organismo nacional, aunque en principio ya ha habido encuentros al respecto y no se prevé que haya problema.

Caso de que no se produzca el entendimiento, algo que tratándose de LaLiga y la RFEF no sería descabellado, en última instancia tendría que ser el Consejo Superior de Deportes quien ponga fecha al inicio del curso, aunque se espera que en esta ocasión no sea necesario.

Habría que esperar al sorteo del calendario y a la colocación de horarios y fechas de los encuentros de esa primera jornada para conocer cuándo, contra quién y dónde será el reestreno del Granada en Primera.

El hecho de que en el verano de 2024 hay Eurocopa hace que el campeonato doméstico termine antes su próximo curso y, por tanto, tenga que empezarlo también antes.

La última jornada en la máxima categoría está prevista para el 26 de mayo, alrededor de veinte días antes de que el 14 de junio empiece la Eurocopa.

Este pronto arranque permitirá que en Navidad haya dos semanas sin fútbol de Primera, algo que llevaban tiempo reclamando los jugadores a través de su sindicato y que esta próxima campaña se va a cumplir.

La última jornada de 2023 se celebrará el miércoles 20 de diciembre, mientras que la primera de 2024 tendrá lugar a partir del 2 de enero, con encuentros previstos también para los días 3 y 4.

Pretemporada adelantada

Esta previsión de fechas hace que la pretemporada de los equipos tenga que comenzar más pronto que ningún año.

Siempre ha sido habitual que los diferentes clubes inicien el trabajo preparatorio en la segunda semana de julio y en esta ocasión es muy posible que los días iniciales del mes ya no sean de asueto.

Si hay que iniciar la pretemporada el 3 o 4 de julio (lunes y martes), que es lo previsible en casi todos los clubes, en el caso del Granada no van a quedar mermar los días de vacaciones de los jugadores, ya que estas ya se han iniciado al concluir la temporada con el ascenso directo el pasado fin de semana.

En el caso de los equipos que disputen la promoción de ascenso, de la que afortunadamente se ha librado el Granada, el tiempo de asueto va a quedar reducido.

Es posible que el tiempo de descanso dure menos para algunos jugadores del equipo, ya que a lo largo del mes de marzo hay previstos diferentes partidos internacionales y podrían ser citados por sus respectivas selecciones algunos miembros del conjunto rojiblanco.

En concreto, el albanés Myrto Uzuni, el israelí Shon Weissman y el senegalés Famara Diedhiou, sobre todo los dos primeros, son habituales con sus combinados, lo que podría suponer que se unan más tarde al inicio de la pretemporada para completar su tiempo de vacaciones tras esta hipotética llamada de sus combinados nacionales.

La selección español sub 21 también podría contar con Ricard Sánchez, aunque el lateral diestro no ha estado citado en las últimas convocatorias tras sí hacerlo al inicio del curso.