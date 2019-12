Diego Martínez: "La calidad marcó la diferencia"

El entrenador del Granada CF, Diego Martínez, destacó en la rueda de prensa posterior al encuentro que tuvieron “bastante más ocasiones” que el Levante, que la primera media hora de los suyos fue “bastante buena” y que tras el 1-1 marcado por Machís pusieron “toda la carne en el asador” y merecieron “el 2-1”.

“La calidad ha marcado la diferencia, sus goles llegan en dos acciones puntuales. Jugamos con confianza y alegría pero esto es Primera. Es frustrante que lo que hemos hecho no nos dé ni para un punto porque el equipo ha hecho muchos más méritos”, añadió el técnico rojiblanco.

El técnico se mostró “jodido” porque “en la primera parte con un poco más de claridad o con estar más finos” hubieran hecho “más daño”, y porque en la segunda mitad estuvieron “muy bien” y tuvieron “ocasiones claras para el 2-1”.

“Hay que levantarse y seguir, afrontar lo que nos viene con confianza y estar orgulloso del equipo y de los jugadores. Hasta cuando no conseguimos puntuar este equipo es un ejemplo para todos”, agregó.

Diego Martínez tiene claro que todo lo que les pase “es positivo para crecer y mejorar”, mientras que sobre los dos próximos partidos, en Copa el martes en Hospitalet y en Liga el viernes en Eibar, reconoció que no les coge “en el mejor momento en disponibilidad de jugadores”.

Gran inicio

El técnico dijo que el buen inicio de partido se debió a que recuperaron “mucho en campo contrario” pero cree que “no se tradujo en ocasiones lo mucho que generamos”. Con todo, dio la “enhorabuena al equipo por el rendimiento y por cómo ha afrontado el partido, con alegría, confianza e intentándolo hasta el final”.

Sobre los goles recibidos, esos disparos lejanos de Rochina y Bardhi que son una de las mejores armas de los granotas, comentó que “lo hemos intentado evitar y sabíamos de esta cualidad pero la calidad es la calidad” resaltando que hicieron “muchas cosas bien” y que tuvieron “mucha presencia en área” pese a que les faltó “poder concretar”.

Sobre los cambios realizados durante el choque, dijo que Antonio Puertas “no estaba acertado y le estaba costando” y que era “evidente el cansancio” de Soldado, destacando que “Adrian Ramos” les dio “mucho” y aportó en el “juego directo”.

En relación al colombiano, no confirmó sí fue o no su último partido en el Nuevo Los Cármenes, pero de sus palabras se deduce que sí: “Si no lo viera centrado, no lo saco. Nos ha dado muchísimo y siempre ha sido un ejemplo para el vestuario, siempre está dispuesto a ayudar. Me hubiese gustado que lograse ese gol”.

Cambio obligado

Sobre Gonalons, reconoció que “pidió el cambio porque no podía más” cuando estaba haciendo “un gran partido hasta ese momento” sin entrar a valorar si pudiera tener algún tipo de lesión muscular.

También tuvo palabras Diego, un día más, para la hinchada rojiblanca. “La afición es clave y vital. Da un impulso único y estamos siempre agradecidos. El equipo ha transmitido y ha contagiado, de la mano somos más fuertes. No nos ha dado para sumar pero la afición estuvo en la línea de siempre”.

“Estamos orgullosos de ser el Granada, hay que aprovechar todo lo que podamos e ir al límite. Con el rendimiento del equipo estoy muy contento, pero no con el resultado”, agregó el técnico, quien dice que ahora no piensa “en el mercado de invierno”.