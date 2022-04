Rubén Torrecilla pide perdón a la afición del Granada CF

El entrenador del Granada CF, Rubén Torrecilla, pidió perdón a la afición rojiblanca tras la derrota por 1-4 sufrida por su equipo ante el Levante este domingo por no estar “al nivel competitivo” adecuado, aunque recordó que siguen fuera del descenso.

“No creo que el equipo haya tocado fondo, mientras hay vida hay esperanza y estamos fuera del descenso”, comentó Torrecilla en una rueda de prensa que quiso empezar disculpándose con la afición.

“Quiero pedir perdón a toda la afición, a la gente que ha venido a Los Cármenes. Me siento muy jodido porque trabajamos muy bien durante la semana y el plan era sacar un resultado positivo”, indicó.

“Yo estoy a disposición del club y me estoy dejando la vida por mejorar a este equipo. Se ha visto en partidos anteriores que podemos conseguir la salvación. Pedir perdón porque no hemos estado al nivel competitivo y seguir trabajando”, añadió el técnico al ser cuestionado por su continuidad al frente del equipo.

Torrecilla reconoció que los jugadores estaban “muy jodidos” tras el 1-4, pero recordó que tanto ellos como el cuerpo técnico son los que tienen que “revertir esta situación”.

“Yo soy un luchador y voy a intentar cambiar la dinámica y que ellos crean. A partir de ahora toca aprender, mejorar y seguir haciendo hincapié en los errores. Este equipo ha dado buenas tardes, ha logrado cosas, y va a seguir intentándolo, y en los momentos malos, estar más unidos que nunca”, agregó.

El partido

Sobre el partido, el entrenador del Granada dijo que el 0-1 les hizo “daño” y que el 0-2 les dejó “muy tocados” ya que “el aspecto psicológico es muy importante” y “no es fácil salir de estos baches”.

“No podemos conceder esos goles cuando jugamos con tres atrás. Hay preocupación porque se acercan rivales de abajo, pero lo que más me preocupa son las sensaciones, que el equipo no compita en momentos puntuales”. reconoció.

Sobre el partido incidió en que "se había trabajado las entradas desde segunda línea de Morales, por eso empezamos con tres atrás, pero ellos han tenido el acierto el desequilibrio de Morales

"Antes del penalti hay una mano en su área, pero no me voy a quejar", apuntó sobre el penalti del 0-2 un Torrecilla que incidió en que tienen que ser "más contundentes" y en que le preocupa que el equipo no tenga "el adn" que tiene que tener.