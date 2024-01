Pellistri, Coppola, Petrovic, Manafá… el repaso de Mateo Tognozzi a la actualidad del Granada

El director deportivo del Granada, el italiano Mateo Tognozzi, comenzó su análisis a la actualidad del club durante la rueda de prensa de presentación de Hongla hablando de la sanción a dos partidos al propio jugador camerunés.

“Estamos sorprendidos como todos por esta acción. Es un tipo super educado que no sube nunca los tonos. Me parece una sanción excesiva y vamos a hacer lo que podamos para ver si puede cambiar”, dijo Tognozzi.

Sobre el retraso en el fichaje del camerunés, aclaró que “durante el periodo de mercado un día parece una eternidad. Se anunció cuando todos los papeles estaban. Fueron tiempos normales”.

Tognozzi, que no quiso referirse a la Operación Líbero porque “no afecta a mi trabajo y prefiero no hablar”, agregó sobre el mercado que “tenemos bastante delanteros, si salen jugadores veremos como reemplazarlos. Estoy bastante contento de los jugadores ofensivos que tenemos, tenemos los adecuados para el objetivo que queremos lograr”.

En torno a la salida de Manafá, apuntó que “me sorprendió lo que ha salido (anuncio de Botafogo de su llegada). Hay clubes interesados, uno de ellos es el Botafogo, estamos hablando con el agente y con el futbolista para ver cual es la mejor solución”.

El italiano es consciente de que en estos días “se habla de muchos nombres”, y se refirió a algunos de ellos.

Más frentes

“Con Coppola surgió una oportunidad mientras hablábamos con Hongla, pero las condiciones cambiaron y a día de hoy no es una posibilidad”, expuso para referirse después a Pellistri indicando que “tiene características que gustan al club y al técnico, pero hay muchos nombres y vamos a ver lo que se puede hacer de aquí al 31 de enero”.

En torno a las salidas, apuntó que “André es portero del Granada, vamos a ver de aquí al cierre de mercado lo que pasa”, mientras que Petrovic “tenía la ilusión de jugar más minutos. Estuvo muy bien en la dinámica del equipo. Me dijo que quería salir, que quería tener más minutos, él siempre se portó bien. Se ha ido en préstamo con opción de compra y todos estamos satisfechos”.

“El fútbol es trabajo de equipo. Estoy en el Granada porque este club me deja el trabajo que quiero hacer. Si no me sintiera a gusto me hubiera quedado donde estaba. Director deportivo es el responsable técnico de los fichajes, aunque esto es un trabajo de equipo también con el entrenador. No es el mercado de Mateo, es el mercado de todos, aunque no tengo ningún problema en asumir la responsabilidad”, finalizó en torno al mercado.