Hongla llega al Granada para “salvar al equipo”

El medio camerunés del Granada, Martín Hongla, indicó este jueves en su presentación oficial que llega al equipo rojiblanco para “salvar al equipo” y se mostró convencido de que el Granada podrá lograr la permanencia en LaLiga.

Hongla, de 25 años y que llega al Granada traspasado desde el Hellas Verona, indicó que está “muy feliz, muy contento y muy ilusionado por volver aquí y por poder estar en Granada con toda la familia”.

“El Granada es un club que me lo dio todo cuando llegué de África por primera vez. Cuando recibí la oferta de Granada no lo pensé, tengo al club en el corazón y dentro de mí. Fue muy fácil tomar la decisión aunque tenía más ofertas”, reconoció el futbolista.

Hongla cree que hay “mucha diferencia” entre su anterior etapa en el Granada y la actual, porque cuando llegó por primera vez era “un niño” y venia para jugar “con el segundo equipo”.

“Tengo más experiencia que cuando estaba antes en el Granada. Estoy aquí para ayudar y para mantener al equipo en LaLiga”, expuso.

“Esto aquí para salvar al equipo, tenemos un buen grupo. El Granada es un club que siempre tiene que estar en Primera. Tenemos mucha posibilidad de poner al equipo arriba porque hay un buen grupo y estoy convencido de la permanencia”, aseguró el medio africano.

Hongla destacó que llega a “un grupo que está muy unido” y que el vestuario “es una familia”.

La polémica sanción

Sobre la sanción de dos partidos que le han puesto por menospreciar al trío arbitral tras el pasado Betis-Granada, choque en el que debutó, dijo que le sorprendió “mucho”.

“Hablaba con un compañero, no es una falta de respeto, respeto a todos los árbitros, es la primera vez que me pasa una cosa así. Lo que me duele es que voy a dejar a mis compañeros solos”, agregó al respecto.

El director deportivo del Granada, el italiano Mateo Tognozzi, apuntó que Hongla es “un fichaje muy importante para el club” y que es “un jugador muy importante para ahora y para el futuro”.

“Ha demostrado querer volver desde el primer momento que contactamos con él, aunque no ha sido una negociación fácil”, añadió Tognozzi.