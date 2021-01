Granada CF-Osasuna, en directo: minuto a minuto

El Granada y el Osasuna se miden en el encuentro que, correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga, fue aplazado debido a los compromisos del equipo de Diego Martínez en la Liga Europa. Los rojiblancos reciben a un Osasuna, que no termina de arrancar y aunque no está excesivamente lejos de la salvación, a tan sólo dos puntos, acumula once jornadas sin conocer la victoria con un balance de cinco empates y seis derrotas en dicho periodo.