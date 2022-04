Torrecilla destaca que el Granada CF tuvo "ocasiones muy claras para ganar"

El entrenador del Granada CF, Rubén Torrecilla, dio como bueno el punto de los suyos ante el Rayo Vallecano (2-2) ante cree que pudieron ganar.

“Hemos hecho una primera parte mala, no nos encontramos y no estábamos a gusto. En la segunda fuimos el Granada que tenemos que ser”, comentó Torrecilla en rueda de prensa tras el choque.

“No me gusta que nuestro equipo conceda, en el descanso hemos puesto las cartas sobre la mesa. Tenemos que ser un equipo que compita al máximo para tener posibilidades. Si bajamos del cien por cien cualquier equipo te pinta la cara. No nos sirve que nos tengan que pegar una hostia para que nos levantemos”, sentenció.

Torrecilla resaltó que tras el descanso jugaron “mucho tiempo en su campo” y que tuvieron “varias ocasiones muy claras para ganar”, algo que “no es fácil aunque el Rayo juegue con uno menos”.

Sobre el punto final, apuntó que “viene bien” y que es “bueno por cómo se había dado la primera parte”, aunque reconoció que la victoria les habría dado “un colchón” sobre el descenso.

“No hablo de los árbitros, en partidos tan intensos es muy complicado arbitrar. En el penalti veo mano en el área y recuerdo que el día del Elche hay uno a Luis Suárez y no lo pitan. Tenemos que dedicarnos a lo nuestro, que bastante tenemos”, dijo al ser cuestionado por la actuación de Hernández Hernández.

Continuidad y esquema

En torno a su continuidad al frente del equipo, Torrecilla afirmó que “los jugadores están contentos con la forma de trabajar” y que su “única meta” es exprimirles, por lo que sólo piensa en “seguir trabajando y seguir en la línea de la segunda parte”.

“Veía que en las segundas partes al modificar al 4-4-2 el equipo se sintió a gusto y bien. La base de la plantilla en los últimos años ha actuado con el 4-4-2. Ellos se pueden adaptar a cualquier sistema y me gusta que lo interpreten bien y saber asimilar cualquier sistema”, dijo sobre el sistema elegido.