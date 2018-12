Vadillo: “Queremos los cuarenta puntos antes del parón navideño”

Cada vez que un jugador del Granada CF habla ante los medios de comunicación, el mensaje interiorizado del ‘pasito a pasito’ sale a la palestra. Sin embargo, la situación en la tabla clasificatoria, líder en solitario y con 37 puntos, siete más de los que se tenía a estar alturas de la campaña el curso pasado, hace que a veces los jugadores se salgan del guión.

Ayer, tres jugadores rojiblancos acudieron a la presentación del calendario Coca-Cola en las instalaciones del Estadio de Los Cármenes. Fueron Rui Silva, Fede Vico y Álvaro Vadillo aunque sólo los dos últimos hicieron declaraciones. Y ambos siguieron con el mismo mensaje de humildad aunque con ambición y optimismo.

40 puntos

En concreto, Vadillo apuntó que la idea es llegar “al parón de Navidad con 40 puntos y con esa idea vamos a Tenerife, a llevarnos los tres puntos”. Pero eso sí, siempre respetando al rival, del que dijo que “será muy complicado y se trata de un campo muy difícil pero si damos nuestra mejor versión seguro que ganamos”.

Respecto a la posición en la tabla clasificatoria, ocupar la primera plaza lo calificó como “un plus de motivación”. “Verte cada jornada ahí arriba motiva pero a día de hoy eso no sirve de nada”, señaló, para hacer suya una frase de Diego Martínez que no es otra que “el liderato es anecdótico, lo que sirve es el final de temporada”.

A nivel personal, el gaditano manifestó sentirse “muy contento no sólo a nivel deportivo sino también personal. Estoy muy contento de vivir en Granada por lo que el balance es muy positivo tanto en lo colectivo como en lo individual”.

A por todas

Por su parte, Fede Vico reconoció que el Granada CF está “en una buena dinámica pero queremos cerrar este ciclo antes de la Navidad haciendo un partido completo y si es con una victoria, mejor”. El cordobés, que fue sincero al declarar que “hubiese firmado a principio de temporada estar donde estamos”, fue exigente indicando que “siempre se puede hacer más”.

Vamos a salir a por todas aunque seguramente ellos vayan al límite por su necesidad de puntos

Respecto al Tenerife no quiso caer en la confianza y apuntó que “en el último partido empató en el campo de su máximo rival y salen reforzados. Tienen necesidad de puntos pero igual que nosotros”. Al hilo, el media punta zurdo no dudó en señalar que “vamos a salir a por todas aunque seguramente ellos vayan al límite por su necesidad de puntos aunque nosotros tenemos que confiar en nuestras posibilidades y hacer nuestro juego”

Por último, le pidió al nuevo año que “en lo personal sea como 2018, que me ha ido muy bien, pero sobre todo que el equipo siga con la buena racha de resultados”.