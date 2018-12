Pasito a pasito, zancada a zancada

Suma y sigue. Así va un Granada que sin ningún aspaviento, ni en el campo ni en la zona del banquillo, está situado en el lugar más privilegiado de la tabla de la clasificación cuando apenas quedan tres jornadas para la conclusión de la primera vuelta.

Ya se sabe que una temporada en Segunda División es más larga que un día sin pan, que todavía hay mucho pescado por vender y, como de todos es sabido, en esta categoría una buena o mala racha no excesivamente duradera puede cambiar el panorama casi de la noche a la mañana.

No hay nada más hay que mirar como está la clasificación en la parte alta para comprender que la pugna por el ascenso va a ser intensa. No obstante, 18 jornadas permiten atisbar que el objetivo del Granada esta campaña es luchar por subir y hacer soñar a la afición con esta posibilidad. Que en la próxima primavera se consiga o no será harina de otro costal.

Una pequeña deuda

Antes de recibir al Oviedo parecía increíble, viendo al Granada líder, que los de Diego Martínez no ganaban en Los Cármenes desde finales del pasado mes de octubre. Tal como se destacó hace justo una semana en esta misma sección, el Granada de este año presenta unos números excepcionales lejos del recinto del Zaidín y éstos son los que han aupado a los rojiblancos hasta lo más alto... de momento.

Así, había una pequeña deuda pendiente que quedó saldada el pasado sábado. La escuadra granadinista ha vuelto a poner el 'cuentakilómetros' a cero tras 'repostar' en Los Cármenes con un nuevo triunfo. Ya no hay que echar la vista atrás hacia el mes de octubre.

El rey del 1-0

Durante la pasada semana ya se hizo hincapié en este periódico en que el Granada es el equipo que más rédito le está sacando a los triunfos por la mínima. Y para dejarnos bien, ante el Oviedo volvió a hacerlo al sumar la que es su quinta victoria firmada con un gol. En otras palabras: cinco tantos, quince puntos. ¡Quién da más!

Alguien podría pensar, no sin razón, que falta algo de pólvora en la vanguardia, pero lo destacable en estos triunfos está en el guarismo de los rivales, que se han quedado a cero cuando han jugado contra el Granada. A estos cinco partidos ganados gracias a un solitario gol hay que añadir otros cinco en los que el contrincante ha sido incapaz de hacer que Rui Silva sacara un balón de su red.

Aunque se ha resaltado esto no pocas veces en lo que va de temporada, hay que subrayar en negrita que de los 18 partidos que ha jugado el Granada hasta ahora en la competición liguera, en diez ha dejado su portería limpia como la patena, lo que no es moco de pavo. Ni mucho menos. Volviendo a los 'unoceros', ante el Oviedo los de Diego Martínez sumaron su tercer triunfo consecutivo y los tres por idéntico resultado. Parodiando al difunto dictador de Venezuela: ¡apláudase!

Adrián Ramos

¿Qué mas se le puede pedir a un gol que además de dar la victoria es de bella factura? El del colombiano ante el Oviedo es para guardarlo en la retina y recrearse por la inmensa calidad que atesora Adrián Ramos. Como dijo un comentarista televisivo, el tanto puso de manifiesto que el gol es propio de un futbolista que ha jugado en la élite. Y habría que añadir que a pesar de venir de donde viene, este año no le ha dolido prendas al delantero suramericano para ponerse el mono de trabajo porque a buen seguro lo que quiere es volver a jugar en la élite.