El Granada CF suspende temporalmente sus privilegios a varios abonados y les envía un burofax por supuesta reventa ante el Madrid

Cuando parecía que no se podía hacer peor, se hizo. El Granada CF ha mandado a varios abonados un burofax suspendiéndole sus derechos como tales y otorgándole un plazo para que presenten sus alegaciones por, supuestamente, revender sus abonos en el partido ante el Real Madrid. La entidad, haciendo alusión al Reglamento del Aficionado, ha tratado así de ‘castigar’ a aquellos que quisieron hacer ‘negocio’ con la visita del actual campeón de liga y Champions League al Estadio Nuevo Los Cármenes.

Sin embargo, sus argumentos en muchos casos se han basado en comentarios que algunos abonados han llevado a cabo en la red social X, anteriormente llamada Twitter. Uno de los afectados es Roberto Castillo, un abonado de más de 25 añosm que se encuentra “decepcionado y triste” por la forma de actuar de “mi club”.

Roberto llegó el pasado lunes a casa y, tras revisar sus correos electrónicos, vio en spam “un burofax del Granada CF. Lo abrí y lo menos que me iba a imaginar era que iban a buscar mi identidad en una red social y ligarla con la mía real porque en X no tengo puesto ni mi nombre ni sale mi foto”. Según este abonado “el tuit que supongo que alegan no lo incluyen en el burofax que me han mandado que hace mención a lo que puse en su momento que fue algo así como “si alguien quiere ir a ver el pasillo al Real Madrid de forma más económica, tengo abiertos los mensajes privados. Ni siquiera puse explícitamente que tenía mi abono a la venta”.

Alegaciones

En la misiva que recibió se citan “varios artículos el Reglamento del Aficionado que hacen alusión a que ellos velan por los intereses del club e indican que incito a la reventa en medios de difusión masiva. Además, se me informa de que pierdo mis privilegios como abonado, que han quedado cancelados de manera temporal, y me dan un plazo para alegar de siete días”. Una situación que ha provocado que “ahora mismo no sepa qué hacer. Sinceramente, me parece muy triste porque más que enfadado, estoy triste y decepcionado de que, después de la temporada que nos han hecho pasar, se coronen con esto”.

Castillo señala que “por lo visto lo está recibiendo bastante gente y algunos ni siquiera vendieron su entrada, sino que hicieron comentarios jocosos al respecto pero luego fueron al partido. Algunos, ni siquiera, tienen su nombre puesto ni foto en la cuenta de la red social”. Todo eso ha llevado a que este aficionado declare que “a mí lo que me apena es que el club dedique recursos y tiempo a perseguir a su afición en vez de, por ejemplo, dedicarse a hacer un convenio con el ayuntamiento, para mejorar el estadio con los fondos CVC y ya no digo nada en mejorar la parcela deportiva”. De hecho, apunta que “por lo que me cuentan, no es la primera vez que durante la temporada han ido persiguiendo a aficionados por X dándoles ‘toques de atención’ por diversas opiniones”.

Volviendo al asunto, manifiesta que “no podía ir al partido porque tenía otro compromiso pero es que, además, se podía ceder el asiento a familiares o amigos presentando foto o fotocopia del DNI del abonado”, lo que le lleva a preguntarse: “¿Qué pruebas tienen? Ninguna ni la aportan en el documento, ni siquiera saben si soy yo el que ha puesto el tuit. Es que yo ahora digo que me han hackeado la cuenta y ¿ahora qué? Que me demuestren que he sido yo y que Robbie Castle (su usuario en X) es Roberto Castillo el abonado”.

Tras reconocer que “en X nos conocemos prácticamente todos los que hablamos del Granada CF”, si deja claro que “me da tristeza de que se dediquen a esto con la temporada ya terminada en vez de a hacer borrón y cuenta nueva e ilusionarnos con la campaña de abonos. ¿Esta es la previa de campaña que quieren hacer a gente que llevamos abonados al menos 25 años?”.

Promesas incumplidas

Y sus argumentos son de peso. “Han incumplido lo que prometieron. Dijeron que no iban a subir los abonos y pusieron los suplementos ante el Barcelona y el Real Madrid; dijeron que iba a haber un partido presentación y no lo ha habido. Han incumplido su palabra. Si nos ponemos tontos podemos ir todos los afectados a consumo, juntarnos, y poner una reclamación conjunta pero a mí me produce tristeza tener que ir contra el club por culpa de esta gente que dirige el club”, apunta apenado.

Pero no ha sido el único. “Ha habido más gente me ha escrito que le ha pasado lo mismo y que, incluso, fueron al partido. Puede ser verdad que pusieran algo del tipo “tengo el carnet en venta” pero se lo pensaron porque, aparte, con la situación que se ha dado esta temporada a veces pones muchas cosas fruto del calentón del tipo pues ya no voy más, pero luego te lo piensas y vas”.

Todo eso ha provocado que haya perdido la ilusión a día de hoy porque “nos están persiguiendo por tener una opinión diversa. Que tu propio club te persiga te hace dudar de qué vas a poner en las redes sociales porque te van a estar vigilando. Es una medida muy ‘mafiosa’, de ‘matones’, una situación que no quiero que suceda en mi club. Es la guinda de la temporada, la peor que yo recuerdo en los 38 años que tengo”.

Tristeza

La medida adoptada por el club ha hecho que “ahora mismo sienta decepción, pena y hastío. No quiero seguir de abonado. Seguiré al club, por supuesto, con más o menos ilusión pero no quiero entregarle mi dinero a esta gente. Si ellos no nos quieren en el equipo, yo no quiero estar donde no me quieren. No me siento querido como aficionado y no me he sentido querido durante este año y parte del anterior por muchas más cosas. Así demuestran lo que quieren a su afición a 15 o 20 días de iniciar la campaña de abonados. Ha sido el culmen a este despropósito”, sentencia.