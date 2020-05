El Granada CF celebra su primer entrenamiento grupal

La platilla del Granada comenzó su segunda semana de entrenamientos en las instalaciones de la Ciudad Deportiva rojiblanca con una sesión en la que, por primera vez, los jugadores pudieron ejercitarse en grupo. Sigue sin participar en los ejercicios Yangel Herrera, que dio positivo en el test serológico de Covid-19 al que se sometieron los futbolistas a principios de mes.

No obstante, los jugadores no lo han podido hacer todos juntos. Conforme a la tercera fase de entrenamientos establecida en el protocolo establecido por LaLiga y el Ministerio de Sanidad, los futbolistas han tenido que dividirse en grupos de no más de diez y siempre en campos distintos.

Durante la sesión de la mañana de este lunes, los jugadores además pudieron compartir el contacto con el balón en los primeros rondos que se llevan a cabo desde que se paralizó la competición a mediados del pasado mes de marzo.

Ausencia

De momento, el entrenador del Granada, Diego Martínez, continúa sin poder contar con el centrocampista Yangel Herrera.

El internacional venezolano fue el único jugador de la plantilla rojiblanca que, a pesar de estar asintomático, dio positivo en los test realizados antes de comenzar los entrenamientos con los que el conjunto granadinista busca su puesta a punto de cara al tramo final de la competición liguera, que podría reanudarse a mediados del próximo mes de junio.

El Granada volverá a los entrenamientos este martes, también en sesión matutina. Diego Martínez ha establecido seis sesiones esta semana, en la que los futbolistas sólo descansarán el próximo jueves.