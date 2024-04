El Granada puede descender de forma matemática el domingo

El Granada observa cada vez más de cerca la larga sombra de la Segunda División. Tanto, que este próximo domingo podría certificar su descenso de forma matemática a la categoría de plata.

Quedan aún seis jornadas para que finalice la temporada regular en Primera pero las matemáticas ya ahogan al Granada, que podría afrontar las cinco últimas fechas de la competición sin nada en juego. Un fracaso mayúsculo.

El equipo que dirige José Ramón Sandoval es actualmente penúltimo de la clasificación con 18 puntos, por lo que se encuentra a trece unidades de una permanencia que marcan el Mallorca y el Celta con 31 puntos cuando sólo quedan 18 en juego.

Toda vez que cuando finalice la jornada del próximo fin de semana restarán quince puntos por disputarse, el Granada puede descender de forma matemática este domingo porque podría acabar la fecha a 16 unidades de la salvación.

Para que eso ocurre tiene que darse una triple combinación de resultados cuya primera premisa es que el Granada pierda ante Osasuna en el encuentro que se jugará el domingo a las cuatro y cuarto de la tarde en el Nuevo Los Cármenes.

Si los rojiblancos son capaces de empatar o de ganar no habrá posibilidad de descenso numérico ya que quedarían a un máximo de quince puntos de la salvación y aún tiene que jugar el equipo contra el Celta en lo que queda de campeonato, por lo que podría ganar el ‘gol average’ ante los celestes tras el 1-0 en Balaídos de la primera vuelta.

Además de perder ante Osasuna, el Granada bajará el domingo matemáticamente a Segunda si el Celta y el Mallorca ganan sus respectivos partidos.

No lo tendrán fácil, ya que ambos se miden a equipos que también pelean por salir de ahí abajo. El Celta visita el sábado por la tarde al Alavés, que respira tras su triunfo del domingo ante el Atlético de Madrid, mientras que el Mallorca juega el domingo a mediodía en el feudo de un Cádiz que quema sus últimos cartuchos para salvarse al estar a seis puntos de la permanencia.

En Sevilla

En el momento en que el Granada no pierda o el Celta o el Mallorca no ganen no habrá descenso, por lo que se prolongará una semana más la agonía del equipo de Sandoval.

Pase lo que pase este domingo, todo hace indicar que el descenso, caso de no producirse en esta próxima jornada, llegará en la siguiente en el campo del Sevilla, en un duelo andaluz que se jugará el domingo 5 de mayo a las nueve de la noche.

Quien sí tiene todas las papeletas del mundo de bajar de forma matemática en esta próxima jornada es el Almería, que en la clasificación está con catorce puntos, que son cuatro menos que el Granada.

El cuadro indálico, que pelea con los rojiblancos por no ser el peor de Primera y evitar el farolillo rojo, caerá de forma matemática a Segunda el fin de semana si no gana su partido ante el Getafe o si el Celta y el Mallorca puntúan en los suyos.