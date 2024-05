Partido de trámite para el descendido Granada ante el Rayo Vallecano

El Granada, ya descendido de forma matemática a Segunda División, visita este miércoles (19:30 horas) al Rayo Vallecano en el primero de los tres partidos de trámite que va a disputar hasta que concluya la competición.

El equipo rojiblanco no se juega nada en el partido tras bajar de forma numérica la pasada jornada antes incluso de jugar y perder con claridad por 0-4 ante el Real Madrid.

El Granada llega al choque ante el Rayo Vallecano en un mal momento, ya que aparte del mazado que supone la certificación de su descenso viene de perder dos partidos seguidos por goleada al caer en el feudo del Sevilla (3-0) antes de hacerlo contra el flamante campeón de liga.

El técnico José Ramón Sandoval consiguió hacer reaccionar al Granada, pero la rémora de puntos que arrastraba era imposible de superar y ahora sólo le queda al equipo ofrecer la mejor imagen posible en los tres partidos que restan.

Los rojiblancos se marcan mini objetivos para lo que queda, empezando por el choque ante el Rayo Vallecano, tales como intentar no ser adelantados por el Almería para no quedar últimos de la clasificación o ganar algún partido fuera de casa, algo que hasta ahora no ha logrado en toda la temporada.

El Granada llega a Vallecas con varias bajas, sobre todo en la zona ofensiva del equipo, lo que provocará cambios en el once inicial respecto al último partido.

La principal novedad estará en la portería, ya que descansará el meta argentino Augusto Batalla, que lleva semanas arrastrando molestias, y debutará en Primera Marc Martínez, que será el portero en los partidos que quedan esta temporada.

No jugarán por lesión los atacantes Antonio Puertas, el albanés Myrto Uzuni ni el polaco Kamil Jozwiak, que se unen al ausente de larga duración Jesús Vallejo.

Estas bajas permitirán la entrada en el once de jugadores como el veterano José Callejón o el uruguayo Matías Arezo, que acompañará en la punta de ataque al argentino Lucas Boyé.

También regresará al once, en este caso en el centro de la defensa, Miguel Rubio tras haber cumplido un partido de sanción contra el Real Madrid.

La duda es quien estará a su lado, ya que el técnico confirmó que el habitual Ignasi Miquel arrastra molestias por un golpe y que viajará a Madrid infiltrado, por lo que podría mantenerse en el once Piatkwoski, pese a su mal partido ante el Real Madrid, o entrar en el mismo Raúl Torrente, sin minutos aun con Sandoval.

Ante las bajas relatadas se estrena en la convocatoria rojiblanca, hecha pública por el club este martes, el joven extremo del filial Sergio Rodelas, uno de los mejores jugadores del Recreativo esta campaña.

El rival

El Rayo Vallecano, con su afición volcada y las entradas más baratas de la temporada, espera celebrar este miércoles la permanencia ganando al Granada.

El equipo madrileño es consciente de que un triunfo le permitirá salvarse y, para ello, no quiere ningún tipo de distracción ni tampoco de sobresalto, como ocurrió hace dos jornadas con el Almería, que, ya descendido, se llevó el triunfo de Vallecas.

Con seis puntos de diferencia sobre el Cádiz, y aparte con la diferencia de goles ganada, el Rayo tiene todo a su favor para salvarse y más en un año especial, el del centenario, que celebrará el 29 de mayo.

Para ganar el Rayo tendrá que marcar gol, algo que no ha hecho en los últimos tres partidos y que elevan a dieciocho las jornadas sin marcar de un total de 35 disputadas, lo que refleja el problema que tiene el equipo con la portería rival. Viene de empatar sin goles en Valencia en un buen partido ante los de Rubén Baraja.

Para este partido Iñigo Pérez podría hacer algún cambio en el once titular debido a la acumulación de partidos en apenas una semana y, de esta forma, podrían salir de inicio respecto al duelo con el Valencia el extremo Isi Palazón o el centrocampista senegalés Pathé Ciss.

Dimitrievski, Balliu, Mumin, Lejeune, Espino, Oscar Valentín, Ciss; Isi, Trejo, Álvaro y Camello será la alineación de los vallecanos en un partido que pitará el conocido, para mal, Díaz de Mera.