Roberto Soldado y Jorge Molina ya tienen un nuevo compañero en la delantera del Granada CF. Se trata del ariete colombiano Luis Suárez, que ha sido confirmado este viernes como nuevo jugador de manera oficial por la entidad rojiblanca, al que llega traspasado por el Watford inglés, adquiriendo el cuadro nazarí un porcentaje de sus derechos económicos.

Suárez, que firma para las próximas cinco temporadas, ya conoce la casa. De hecho, llegó en su etapa como juvenil pero sus cualidades hicieron que pronto subiera al Granada B, donde jugó en la temporada 2016-2017. En dicha campaña jugó 35 partidos, once de ellos como titular, marcando cinco goles.

Cesiones

En la siguiente campaña fue cedido al filial del Real Valladolid, también en Segunda B, pero la tercera categoría del fútbol español se le quedaba pequeña. Fue el Nástic de Tarragona su destino en Segunda División en la siguiente temporada, donde fue una pieza importante anotando siete tantos.

Pero fue el curso pasado cuando explotó. Lideró la delantera del Real Zaragoza con 19 goles pero no pudo jugar el play off de ascenso con el cuadro maño al no renovar su cesión debido a la pandemia generada por el Covid-19. Su buen rendimiento en tierras zaragozanas le hizo estar en la agenda de grandes equipos europeos, pero finalmente ha sido el Granada CF el que se ha hecho con sus servicios. De hecho, este jueves ya posó con sus nuevos compañeros en el césped del estadio del Malmö tras el triunfo por 1-3 de los de Diego Martínez ante el cuadro sueco.