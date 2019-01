El Granada CF, obligado a fichar en el mercado invernal

Arranca el nuevo año y con él se abre de nuevo el mercado de fichajes. Un periodo de tiempo de un mes para que los equipos de LaLiga 1|2|3 se refuercen o apuntalen sus plantillas de cara a una segunda vuelta a la que le faltan dos encuentros para que comience y que se prolongará hasta principio de junio.

Tradicionalmente, el mercado invernal no suele ser muy fructífero para los equipos que lo usan, que son casi todos. Pero siempre hay excepciones y a los distintos conjuntos llegan jugadores con los que se busca dar un salto de calidad para cumplir con los objetivos propuestos. Ese será el objetivo del Granada CF que, como mínimo, va a firmar a dos futbolistas sobre todo para aumentar el nivel competitivo de un plantel que hasta el momento está realizando un gran papel como así indica la clasificación.

Fichas libres

Los rojiblancos tienen cuatro fichas libres por lo que no están obligados a dar ninguna baja para incorporar jugadores. De hecho, Diego Martínez ya ha declarado que para este mercado invernal ante todo pide que no se le vaya ningún efectivo. Está muy satisfecho con el rendimiento de sus futbolistas pese a que tan sólo ha empleado en Liga a dieciocho de los 21 que dispone pues ni Aarón, ni Adri Castellano ni Pablo Vázquez han debutado aún. Éste último es el que podría salir por lo que si fuera así, habría que incorporar a otro defensor más.

Esfuerzo

Pero la exigencia de la categoría obliga a hacer un esfuerzo para aumentar el plantel pues hay posiciones cogidas con alfileres. Para empezar, en la zona defensiva, se hace necesario incorporar a un central que aumente la competencia a Germán Sánchez y José Antonio Martínez. Una dupla de centrales que apenas ven cartulinas amarillas y que, a día de hoy, no tienen quien le tosa. El citado Pablo Vázquez no se ha ganado la confianza del míster gallego, que cuando no pudo contar con Martínez empleó a Víctor Díaz de central. Pero esa opción, ante la lesión de Álex Martínez que lo mantendrá alejado dos meses más, está descartada. Y lo está por tener que emplear a Quini en el flanco izquierdo a la espera del alta competitiva de Adri Castellano, el otro lateral zurdo, que ha arrancado el año trabajando con el grupo pero al que aún le resta para poder entrar en la dinámica del equipo.

Por tanto, una pieza más atrás se hace necesaria como también en ataque. Ya no sólo por el hecho de contar con tan sólo dos delanteros, sino por las posibles lesiones o sanciones que puedan llegar. Hasta el momento Adrián Ramos es indiscutible pero su enorme esfuerzo en cada partido en la presión y sus casi 33 años obliga a buscar un jugador de ataque que también pueda actuar un poco más retrasado o en banda. Un futbolista tipo Ivi, del Real Valladolid, que suena y con fuerza para ser uno de los refuerzos.

La sub 21

Además, la posibilidad de jugar un play off en el mes de junio y no poder contar con Alejandro Pozo que en las fechas en las que se dispute podría estar concentrado con la selección sub 21 de cara al Europeo que se celebrará en Italia y San Marino, hace que sea necesario un esfuerzo económico. Dinero hay sobre todo tras las salidas de Raúl Baena y Javi Varas a finales de agosto y una vez cerrado el mercado estival respectivamente, por lo que fichajes llegarán. Otra cosa será cuando porque habitualmente se apura hasta el último día para que el coste sea inferior. Porque jugársela con sólo dos puntas más la ayuda de Juancho y quedarse además con una pieza menos en la recta final es demasiado riesgo.

¿Un tercero?

Si existiera un sobrante, cosa nada fácil, se buscaría un centrocampista más con un marcado carácter organizativo del corte de Ángel Montoro, pues a nivel defensivo se cuenta con Alberto Martín y San Emeterio más Nico Aguirre que está ayudando mucho en esa parcela cuando tiene la oportunidad de jugar.

En definitiva, se espera un mes de enero movido con numerosos rumores y mucho trabajo en la zona noble de Los Cármenes y la Ciudad Deportiva en busca de piezas que completen un equipo que hasta el momento es el mejor de la categoría.