Jesús Vallejo, estuvo en dos de los goles del partido

No hubo sorpresas y fue Vallejo el futbolista elegido por Diego Martínez para ocupar el lateral derecho en el partido ante el Molde, posición en la que ya jugó varios encuentros en el primer tramo de la temporada, cuando, como ahora, se le acumulaban a los rojiblancos los problemas en forma de lesiones en las bandas de la zaga.

El madrileño reaparecía de esta forma en el once inicial tras llevar varias semanas renqueante, en las que o no jugaba o sólo lo hacía unos minutos como remiendo y medida de urgencia en los instantes finales de los encuentros. De hecho, Diego destacó tras el partido su compromiso porque en otras circunstancias no debería de haber jugado.

Desafortunado

La mala suerte le persiguió poco antes de la media hora de encuentro. El central estaba firmando un aseado papel, tapando bien su banda ante el Molde que, como en la ida, prefirió atacar por el lado izquierdo de la defensa rojiblanca.

Sin embargo, se marcó el 1-0 a favor de los noruegos en propia meta al despejar mal un centro desde la banda contraria. No estaba presionado por ningún rival, pero se orientó mal para el despeje, tuvo un instante de duda, no acertó a golpear el esférico con una pierna y le rebotó en la otra justo para su portería.

No estaba pasando casi nada y el Molde se colocó por delante en el marcador con una de esas acciones incomprensibles, aunque de vez en cuando ocurren el mundo de fútbol y que, este vez, tuvo como ejemplo de la mala fortuna a Vallejo.

Providencial en el empate

No le afectó en el resto del choque. Se fajó, trabajó y estuvo a un buen nivel teniendo en cuanto que tuvo que jugar fuera de zona. Aguantó 83 minutos.

Antes de ser sustituido el destino, y su insistencia, le devolvió la felicidad tras la amargura del gol en propia meta. Cortó una contra local muy peligrosa con una pase que fue el origen de la acción del 1-1. Vallejo, un jugador ejemplar.