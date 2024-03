Sandoval busca repetir el milagro futbolístico que ya logró con el Granada en 2015

El Granada CF necesita de un milagro futbolístico para lograr la permanencia una temporada en Primera División y por eso ha contratado hasta final de temporada al ‘hombre milagro’, a un José Ramón Sandoval que es el entrenador que en 2015 consiguió la salvación más inesperada del equipo en toda su historia.

Inesperada porque, como ocurre ahora, llegó al banquillo rojiblanco cuando nadie creía en que era posible salvarse, cuando lo más probable era perder la categoría porque el Granada se encontraba a seis puntos de la salvación cuando sólo faltan cuatro partidos por disputarse.

Proporcionalmente hablando, el reto ahora es igual de complicado, ya que la diferencia hasta la permanencia es más del doble que entonces, ya que en la actualidad son trece puntos, pero también quedan más del doble de jornadas que en 2015, al restar nueve fechas que son diez partidos para el Granada por tener aún pendiente el aplazado contra el Valencia.

Fue el 1 de mayo de 2015, en los albores de la campaña 2014-15, cuando José Ramón Sandoval aterrizó por primera vez en el banquillo del Granada. El equipo perdía por 1-2 en el Nuevo Los Cármenes ante el Espanyol quemando una de sus últimas naves para la salvación, ya que era la jornada 34 y quedaba a seis puntos de la misma, un mundo con tan pocos partidos por jugar.

Los dirigentes rojiblancos, con Quique Pina al mando, decidieron entonces prescindir de Abel Resino, que sólo había sido capaz de ganar un partido de las trece últimas jornadas, y dieron el timón del equipo a un Sandoval valiente, como ahora, y confiado, también como ahora, en poder revertir la mala situación del grupo.

El técnico madrileño contó dentro de la plantilla con un gran aliado, que fue el marroquí Youssef El Arabi al marcar en los tres siguientes partidos hasta cuatro goles que sirvieron para que el Granada lograra tres triunfos consecutivos.

Se impuso el equipo nazarí por 1-2 al Getafe en el estreno de Sandoval con un doblete de El Arabi en el Coliseum de la localidad madrileña, mientras que en la siguiente jornada ganó el Granada por 2-0 al Córdoba un partido polémico al acabar con nueve jugadores con verdiblancos y estar desde muy pronto en inferioridad numérica en el partido. Marcaron Mainz y otra vez el marroquí

En el choque clave, en la penúltima jornada, el Granada ganó con brillantez en el campo de la Real Sociedad por 0-3 con el cuarto gol en tres jornadas de El Arabi, un tanto de Robert Ibáñez y un inolvidable gol de Rubén Rochina desde el centro del campo.

Fue tal la remontada del Granada en esas tres jornadas que al equipo, aunque dependiendo de otros resultados, le bastaba con un empate en la última fecha contra el Atlético de Madrid para alcanzar la permanencia.

Diferencias

Toda vez que esos otros resultados se fueron dando durante la jornada y que al cuadro colchonero le valía también con la igualada para jugar Champions la siguiente campaña, el partido resultó un 0-0 de manual en un Nuevo Los Cármenes al que no le importó no presenciar un empate pactado en un choque sin ocasiones ni acercamientos peligrosos.

Con ese empate cerraba Sandoval un ciclo de cuatro partidos firmando diez puntos sumados de doce posibles, lo que fue suficiente para ‘levantar’ las seis unidades que el Granada tenía de déficit en la clasificación y para que el equipo alcanzara la ansiada permanencia en Primera.

Hay muchas diferencias entre lo ocurrido hace nueve años y la actualidad, una de ellas que no está en la presidencia del Granada Quique Pina, que durante esos días de la primera etapa de Sandoval pronunció la famosa frase de “el Granada no puede bajar”. Y no bajó.

Esa agónica, inesperada y merecida permanencia fue motivo suficiente para que Sandoval iniciará la siguiente campaña en la máxima categoría al mando del Granada, aunque los resultados en la máxima categoría no le acompañaron y unos meses después fue despedido.

Eso sí, con el reconocimiento y la vitola de ser el salvador del equipo en aquella recordada campaña 2014-14, con un logró a sus espaldas que le ha valido para regresar al club granadino nueve años después para buscar otro milagro futbolístico en rojiblanco.