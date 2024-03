Los aspectos del juego que debe mejorar el Granada CF de José Ramón Sandoval

El entorno del Granada CF, José Ramón Sandoval y la dirección de la entidad rojiblanca es consciente que la empresa que tiene el técnico madrileño es harta complicada. Con 30 puntos en juego y a trece de la permanencia, todo lo que sea llegar ‘vivo’ a final de temporada podría ser considerado como un milagro deportivo.

Con la llegada del tercer entrenador del curso se busca darle un giro a la dinámica de un equipo con pie y medio en Segunda División. Pero Sandoval tiene mucho trabajo por delante para revertir la actual situación. Diez aspectos por mejorar que a esta altura de la campaña no serán fácil cambiarlos.

Solidez

Sin duda, ha sido el gran quebradero de cabeza tanto de Paco López como de Alexander Medina. El Granada CF es el equipo que más goles encaja de Primera División y eso que cuenta con partido menos. Nada menos que 58 veces en 28 encuentros ha visto perforada su portería. O lo que es lo mismo, tiene una media de 2,07 goles recibidos. Si no hay mejora defensiva, difícilmente se podrá soñar con recortar la diferencia con los equipos que le preceden en la tabla clasificatoria.

Fluidez en el juego

A lo largo de la temporada ha quedado de manifiesto los problemas para dominar los partidos. En pocas ocasiones el centro del campo ha impuesto el ritmo que más se necesitaba. Con Sergio Ruiz como único fijo y con Gumbau de más a menos, las apariciones esporádicas de Gonzalo Villar en la construcción y la llegada de Martin Hongla no han mejorado una medular a la que le cuesta mucho conectar con los puntas y tener una circulación de balón continua.

El balón parado

En equipos que pelean por no descender, se trata de unas facetas del juego más importantes porque habitualmente no generan tantas ocasiones de gol. Pero no sólo es importante en ataque sino también en defensa. Los últimos tantos encajados en saques de esquina en Villarreal y Mallorca dejan claro que se trata de un aspecto con un amplio margen de mejora. Exceptuando la cuarta y quinta jornada ante Real Sociedad y Girona, respectivamente, y el partido frente a Las Palmas con el gol de Bruno Méndez, el peligro que genera el Granada en la estrategia es escaso.

Recuperar a jugadores

Con la llegada de los diez fichajes, ha habido futbolistas, algunos de ellos veteranos, que han pasado a un papel secundario. Los Puertas, Callejón, Torrente o Melendo apenas juegan. Incluso incorporaciones como Faitout Maouassa, Corbeanu o Matías Arezo no tienen el protagonismo que se esperaba de ellos. Sandoval indicó en su presentación que quiere tener a toda la plantilla “metida” pero no será nada fácil dado el número de integrantes del plantel.

¿Con media punta?

En muy pocos partidos de la presente temporada el cuadro granadinista ha empleado la figura del media punta en el dibujo sobre el terreno de juego. En su anterior etapa en el Granada CF, el míster madrileño confió en Piti como enlace, intercambiado su posición con Rubén Rochina, con El Arabi como hombre más adelantado. El problema es que esa figura sólo la encarna en la actual plantilla Melendo y supondría relegar a Uzuni, el máximo goleador, a banda.

La ubicación de Uzuni

El albanés ha demostrado que donde más cómodo se encuentra es con libertad en ataque, sin estar atado a una posición y sorprendiendo por su velocidad. En función del sistema que emplee Sandoval, será clave ubicar al único que, con sus carencias, tiene algo de gol. Por lo pronto, el internacional por Albania llegará justo para la cita en Cádiz del próximo Viernes Santo.

El otro Pellistri

Tras la marcha de Bryan Zaragoza llegó Facundo Pellistri, que es de los pocos con capacidad para desbordar. El uruguayo, otro que está con su selección, ha sido un fijo para Medina y ha alternado buenas actuaciones con otras no tan brillantes. Sin embargo, la banda izquierda no tiene dueño. Con Callejón y Puertas en el ostracismo, ni Corbeanu ni Jozwiak han convencido, ni tampoco Melendo cuando jugó partiendo de dicha posición. Encontrar a un jugador que abra el campo por la izquierda será otra de las tareas de Sandoval.

Boyé más en el área

El delantero argentino fue el fichaje que más ilusionó a la afición rojiblanca en verano. Vino a suplir la marcha de Samu y arrancó a gran nivel anotando tres goles en los primeros cuatro duelos que disputó...pero se quedó ahí. Suma veintiuna jornadas sin marcar aunque en dos de ellas estuvo sancionado y otras dos lesionado. El ex del Elche necesita jugar cerca del área y no tan alejando, aunque de espaldas hace un gran trabajo pero su equipo llega poco y eso hacer que tenga pocas opciones de rematar. Generar más ocasiones es otra tarea para alimentar al ariete.

Las rectas finales

No son pocas las ocasiones en las que en las recta final el Granada CF se ‘cae’. Los números así lo corroboran. Además del tanto recibido en Mallorca, en el último cuarto de hora, los rojiblancos han encajado diez tantos más, una cifra que sólo es superada por los quince que recibe entre los minutos 30 y 45 de la primera mitad. El cansancio y la ansiedad se han notado cuando los envites están llegando a su fin y los números así lo reflejan.

Calmar los ánimos

Aunque no es una tarea técnica, lo cierto es que con el fichaje de Sandoval los máximos responsables del club han querido tratar de calmar los ánimos de una afición que cada vez tiene más claro que la gestión de Sophia Yang, Javier Aranguren y Alfredo García Amado deja mucho que desear. Difícilmente los seguidores van a dejar de quejarse en los partidos disputados en Los Cármenes en los cinco partidos que restan para concluir la temporada, porque el nuevo entrenador no tiene la culpa de la actual situación. Pero al menos, o eso creen, con la llegada del preparador de 55 años se ha buscado una figura querida con el objetivo de no mirar al palco. ¿Lo lograrán?