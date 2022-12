Juan Antonio Milla, técnico del Recreativo Granada: "Hemos recuperado la confianza que teníamos al principio"

El técnico del Recreativo Granada, Juan Antonio Milla, ha comentado en la previa del choque que este domingo medirá al filial rojiblanco con el Yeclano Deportivo que se siente con "muchas ganas de que llegue el domingo y que los chicos compitan como viene haciendo", estas tres últimas victorias "nos han dado aire y el equipo ha recuperado la confianza que tenía al inicio del curso", señaló.

Milla admitió en la previa del encuentro que los malos resultados "nos hicieron dudar un poco", como es normal, pero que el equipo ahora está "muy bien" y "con muchas ganas de afrontar el partido en Yecla para intentar sacar otros tres puntos".

Sobre la última y holgada victoria lograda en casa ante el UCAM Murcia por 3-0, el preparador alboloteño insistió en que fue "muy importante" porque "habíamos pasado unas semanas complicadas en las que no se conseguían puntos y la victoria ante el UCAM nos hace ver que estamos haciendo las cosas bien, que queremos seguir sumando de tres en tres pero teniendo los pies en el suelo y sabiendo que si no estás a la altura o no das el cien por cien, el pecho te lo hunden y no queremos que pase eso", advirtió.

No será nada fácil cerrar el año con una victoria, pues su siguiente rival, el Yeclano, Milla lo definió como un equipo que sigue "con una base importante de jugadores y con el cuerpo técnico del año pasado, que consiguieron el ascenso y que este año no solo se han adaptado a la categoría, sino que tienen unos números muy buenos".

Los murcianos llevan diez jornadas sin conocer la derrota y los rojiblancos son conscientes de su fortaleza. en su campo se hace más fuerte y nosotros tenemos que estar a un nivel excelente si queremos sacar el partido", sentenció.