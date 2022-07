Maxime Gonalons, cuarto en salir del Granada CF

Este viernes todo parece haberse alineado para ser el día de las despedidas en el Granada CF, prueba del trabajo frenético que está realizando el director deportivo Nico Rodríguez estos días. No obstante, el asturiano en el desayuno informal con los medios celebrado este jueves amenazaba con irse a tomar el sol a la Costa Tropical con tono jocoso.

Parece que poco a poco se van aligerando las salidas, pues este viernes el club ha anunciado que Rubén Torrecilla deja el club. El extremeño ha aguardado todo este tiempo a la espera de una reunión con la dirección deportiva. Su encaje en el organigrama del club era muy complicado, pues Juan Antonio Milla es el que sigue a los mandos del Recreativo Granada. La labor de Torrecilla siempre ha estado bien vista desde dentro del club.

Además, el director deportivo reconoció que quieren anunciar algunas cosas más antes que finalice el fin de semana. Puede que Rodríguez esté centrado más en la parcela defensiva, pues la salida de Germán y las baja sensible que supone la lesión de Torrente tras romperse este el cruzado afecta directamente debido a que los nazaríes se quedan sin efectivos en dicha demarcación.

Adaptarse a la realidad y saber que muchos jugadores buscarán una salida es algo que cuesta asimilar. Sin embargo, Nico Rodríguez maneja sus cartas en el mercado de verano que está por venir. El asturiano ya tantea algunos jugadores para suplir dolorosas marchas como la de Montoro y el central gaditano.

Gonalons, cuarto en salir

El que ya es oficial y ha sido el cuarto en salir es Maxime Gonalons. El centrocampista francés pone rumbo a la Ligue 1 donde vestirá los colores del Clermont, equipo con el que ya ha posado y firmará por dos temporadas con opción a una más.

El francés se va a coste cero debido a la cláusula liberatoria en su contrato en caso de descenso a Segunda. De esta manera, la entidad se ahorra uno de los sueldos más altos de la plantilla.

90 partidos ha disputado Gonalons con la elástica nazarí desde su llegada en la temporada 2019/20 de la mano de Diego Martínez.

Desde entonces ha sido uno de los hombres más importantes del Granada CF, aunque las lesiones le han lastrado de manera considerable, sobre todo esta última temporada, cuando ha faltado a múltiples compromisos en la segunda vuelta.

Maxime Gonalons ya quiso salir del Granada CF el pasado mercado de fichajes de verano. Hace un año, tras la marcha de Diego Martínez, el francés se planteó retornar a su país de origen por motivos familiares, un planteamiento que finalmente no cuajó tras la falta de ofertas fuertes y el convencimiento de Robert Moreno en que Gonalons iba a ser crucial en el centro del campo.

El caso es que este no ha sido el año de Max. El francés ha vuelto a contar con el aliciente de las lesiones, que le han lastrado al igual que la pasada campaña por la carga de partidos.

Si bien, esto no viene de lejos, pues su drama con las lesiones comenzó en el Sevilla FC , equipo con el que no pudo brillar en el Sánchez-Pizjuán y por lo que se marchó a la AS Roma.

De vuelta al lugar donde fue feliz

Gonalons coqueteó con una vuelta al Olympique de Lyon y retornar al lugar donde fue feliz y brilló junto al actual bético Nabil Fekir.

Ahora, el centrocampista francés ya tiene aquello que tanto deseaba desde hace un año. Volverá a su país y lo hará compitiendo en la Ligue 1, esa competición en la que brilló un día.