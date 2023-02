Juan Antonio Milla pide al Recreativo Granada “ambición” para superarse

El entrenador del Recreativo Granada, Juan Antonio Milla, indicó en declaraciones a los medios del club que esté domingo les espera ante el Cartagena B “un partido que va a ser complicado”, como los que juegan “todas las semanas” porque “la categoría está muy igualada”.

“Va a ser un partido de máxima dificultad. Hemos trabajado durante la semana en ciertas cosas que no nos gustaron del anterior encuentro, tratando de solucionarlas o de que los jugadores vean lo que ocurre. Desde ahí, ha sido una nueva semana con la misma ilusión de siempre”, añadió el preparador.

“El Cartagena B es un equipo de los que más han evolucionado a nivel de juego de la categoría. En cuanto a resultados no están pasando por su mejor momento, pero ha crecido mucho”, comentó sobre el rival del domingo en un duelo de filiales.

“Ellos están necesitados de puntos para no acercarse a los puestos de descenso, será un partido de exigencia máxima”, añadió Milla.

Incide en la ambición

El preparador del Recreativo Granada quiere más de los suyos: “Queremos seguir con ambición, con ganas de superarnos a nivel individual y de equipo. Hay que ser el equipo sólido y competitivo de las últimas semanas”.

“Buscamos ser un equipo competitivo, un equipo que sea sólido, que es lo que nos está llevando al final a conseguir los resultados”.

“Yo le digo mucho a los jugadores que hay que tener ambición, no podemos conformarnos. Llega un momento en que parece que es normal no perder, y no tiene nada que ver con eso. En esta categoría es muy complicado acumular once partidos sin perder”, afirmó sobre la gran racha de los suyos.

Milla insistió en solicitar “la ambición de querer más y de seguir trabajando con la misma ilusión del primer día” porque eso es lo que “permitirá mantener el nivel” que están dando.