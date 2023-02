El Recreativo Granada sigue lanzado y ya apunta a la segunda posición

La racha de buenos resultados del Recreativo Granada parece que, afortunadamente, no tiene fin. El equipo dirigido por Juan Antonio Milla ha sido capaz de sacar adelante los dos últimos partidos jugados en casa y mira cada vez más arriba en la clasificación.

Hacía bien el filial en no fiarse del Utrera, colista del Grupo IV de Segunda RFEF y último equipo en visitar la ciudad deportiva. Igual que ocurrió una jornada antes con el Poli Ejido, conjunto también de la parte baja de la tabla al que superó por 4-2 no sin problemas, el cuadro sevillano no lo puso fácil.

El hecho de no poder contar con Samu, goleador y una de las sensaciones de la categoría, provocó que el Recreativo no tuviera tanta claridad arriba ante el Utrera, aunque un tempranero tanto le permitió sumar tres nuevos puntos.

Los mejor del partido ha sido la victoria, reconoció Milla tras un duelo que permite alargar el buen momento y la sensacional racha del cuadro nazarí, que es el equipo más en forma en las once últimas jornadas.

Ha sumado el Recreativo 29 puntos de los 33 más recientes puestos en juego. Es decir, ha logrado dos empates y nueve victorias en las once últimas jornadas.

Sólo se dejó puntos frente al Antequera en El Maulí de la localidad malagueña (0-0) y en el feudo del Atlético Sanluqueño (0-0), mientras que venció todos los demás encuentros.

Además, en ocho de esos once duelos dejó su meta a cero, mostrando de forma clara cual es la clave de la reacción y los éxitos del equipo.

Es el filial granadinista el mejor equipo de la categoría en ese periodo de tiempo empatado con el poderoso Antequera, líder destacado que también ha firmado dos igualadas y nueve choques ganados de los últimos once.

Crecimiento

Además de empatar ante el Recre también lo hizo en el feudo del Yeclano (0-0), para ganar todo lo demás.

El Antequera se mantiene como conjunto escapado en la clasificación del grupo con 55 puntos, que son 15 más que el segundo y una distancia de 21 sobre el sexto clasificado. Si no hay una debacle, será el cuadro malagueño el que acabe ascendiendo a Primera RFEF de forma directa.

El sensacional momento del Recre le ha permitido auparse ya a la cuarta posición de la tabla con 35 puntos, que son los mismos que tiene el segundo, que es ahora el UCAM Murcia, y el quinto, que es el Yeclano.

Con 34 se encuentra el Atlético Sanluqueño, sexto y primera escuadra que ahora se quedaría fuera de las eliminatorias para subir, mientras que el segundo, que es el Recreativo de Huelva, está a sólo cinco unidades del filial, ya que suma 40.

Además, en la próxima jornada se enfrentan el cuadro onubense y el Antequera, lo que tratará de aprovechar el Recreativo Granada para seguir acercándose en la tabla.

El filial visita el fin de semana que viene el feudo del Cartagena B, que ahora se encuentra en la zona media de la clasificación al estar undécimo con 28 puntos y que, seguro no le va a poner las cosas fáciles.