Rodri Ríos firma dos temporadas

El mundo del fútbol ha demostrado en más de una ocasión que los fichajes no son fichajes hasta que los clubes no los hacen oficiales. No suele ocurrir pero a veces un fleco o la falta de una firma es obstáculo lo suficientemente grande para romper una negociación. En el caso de Rodri Ríos y del Granada CF no hubo problemas de última hora y sí final feliz. El entendimiento entre ambas partes era total desde días atrás y, al final, se pudo concretar el pase desde la Cultural Leonesa, su anterior club, y cerrar la incorporación. Desde ayer sábado, Rodri es oficialmente el segundo fichaje del Granada CF para la temporada venidera.

Al filo del mediodía anunció la entidad que había "alcanzado un acuerdo con la Cultural y Deportiva Leonesa para el traspaso del jugador Rodri". El delantero tenía contrato con los leoneses pero el descenso a Segunda B le daba la posibilidad de salir a cambio de una cantidad económica. Fuentes cercanas al acuerdo cifran en 75.000 euros lo que ha pagado al final el Granada para que el jugador haya podido llegar traspasado desde la Cultural.

El Granada destaca de él su "movilidad, capacidad de sacrificio y trabajo colectivo"

La única incógnita que no se conocía era el tiempo de su contrato con el Granada. Aunque el club en primera instancia se limitó apuntar que Rodri "militará en el primer equipo la próxima temporada" posteriormente confirmó que "firma por dos años", por lo que será nazarí hasta junio del año 2020.

El Granada aclaró que "queda pendiente de pasar la próxima semana reconocimiento médico" y que "se incorporará al equipo rojiblanco en pretemporada".

Rodri Ríos, de 28 años, es calificado por el Granada como "un delantero centro de experiencia" que "la temporada pasada anotó diez goles y dio dos asistencias con la Cultural Leonesa".

"Es un jugador de movilidad en la punta de ataque, con mucha capacidad de sacrificio y trabajo colectivo. A su brega suma peligro en los últimos metros", añade su nuevo equipo sobre un punta de "larga trayectoria que atesora experiencias en el fútbol español, donde ha disputado 56 partidos en Primera y otros 148 en Segunda, alemán e inglés".

Se formó entre las canteras del Sevilla y el Barcelona, y ha pasado por el Zaragoza, el Almería, el Valladolid y el Córdoba antes de su última etapa con el conjunto leonés. Como jugador del Barcelona estuvo media temporada cedido en el Sheffield Wednesday de la Championship inglesa antes de firmar por el 1860 Múnich de la Bundesliga 2.

Tras el extremo Vadillo, procedente del Huesca, Rodri es la segunda incorporación para la próxima temporada de la escuadra rojiblanca.